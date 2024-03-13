محافظ المفرق يتفقد واقع الأسواق استعداداً لشهر رمضان

دعاء الزيود

المفرق - تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا واقع الأسواق في المحافظة وذلك لرفع درجة الاستعداد وإعداد خطة متكاملة لاستقبال شهر رمضان من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مختلف الجهات والدوائر المعنية بالصحة والصناعة والتجارة والبلدية والأجهزة الأمنية على المحال التجارية والسلع الأساسية ومصنوعاتها بكافة الأسواق للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين جنباً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضبط المحال التجارية من الناحية الصحية للمعروض من كافة الأغذية التي تخص الشهر الفضيل.

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وأكد النجادا خلال الجولة التفقدية أنهم وضعوا خطة مبسطة ومحدثه تهدف إلى تواجد فرق السلامة العامة بصوره تشاركيه مع كافة الدوائر المعنية صباحا ومساءً بهدف مراقبة الأسواق خلال الشهر؛ وذلك لضمان سلامه المعروض ليكون ذو جودة عالية ولتأكد من عدم احتكار السلع مما يشكل خطا أحمر بهدف توافر السلع التي يطلبها المواطن خلال شهر رمضان المبارك.