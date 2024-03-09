السبت 09 آذار 2024
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إطلاق محطة محاكاة تلفزيونية بمدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات

إطلاق محطة محاكاة تلفزيونية بمدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات
إطلاق محطة محاكاة تلفزيونية بمدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات
أطلق مدير التربية والتعليم في قصبة المفرق أيوب خلف المشاقبة اليوم السبت "محطة المحاكاة التلفزيونية المدرسية" في مدرسة الأميرة عالية بنت الحسين الثانوية للبنات بهدف تطوير قدرات الطالبات ورفع كفاءتهن في الإلقاء والخطابة والتعرف على تقنيات العمل التلفزيوني من إعداد النصوص والتصوير والمونتاج والتدريب على طريقة عرض الأخبار والبرامج الطلابية.اضافة اعلان

وقال المشاقبة إن هذه المبادرات تدعم المناهج العلمية والحديثة المتطورة في المدارس، إضافة إلى أنها تنمي قدرات ومواهب الطلبة في اكتساب الخبرات والمهارات الجديدة، لا سيما وأن الإعلام روافده كثيرة ومتعددة ولا بد للطلبة من أن يتعرفوا على هذه التجارب؛ كونها ذات فائدة لهم من ناحية توعوية وعلمية، إضافة إلى أنها تمكنهم من المشاركة والانخراط في المجتمع بأسلوب حضاري وطريقة صحيحة وجديدة.

وبينت مديرة مدرسة عالية بنت الحسين الثانوية للبنات سحر العموش أن مثل هذه المبادرات تدعم الطلبة وتتبنى أفكارهم الإبداعية لمحاكاة الاستوديو التلفزيوني الحقيقي، موضحة أن إطلاق الفكرة ينظم الإذاعة المدرسية بأسلوب مبتكر ينسجم مع الفقرات المتنوعة، بحيث تم تجهيز مكان مناسب ومعدات لتطبيق هذه الفكرة لننتقل بالطلبة نحو الريادة والإبداع والعلوم الحديثة التي تدعم المنجزات الوطنية والتعليمية.

وأكد منسق المبادرة بدر الحسبان أن هذه التجربة هي الأولى على مستوى مدارس المحافظة وتمنح الطالبات المتميزات فرصة التعلم عن كثب لمجال الإعلام وما يتعلق به من الأساليب الحديثة لمواكبة متطلبات التعامل مع الإعلامي الجديد وتدريب الطلبة على المحاكاة التلفزيونية.

وعلى هامش إطلاق المبادرة، تم إجراء تطبيق عملي على أرض الواقع للمحاكاة التلفزيوني والبرامج التي قدمها فريق العمل.
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