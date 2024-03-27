اضافة اعلان

ويهدف المشروع إلى تأمين 500 أسرة من اللاجئين السوريين بكرافانات سكنية، ما يساهم بتعويض عدد من الكرافانات القديمة غير القابلة للاستعمال، واحتواء الزيادة العددية في مخيم الزعتري والمتزوجين حديثاً من سكان المخيم.وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي: "نقف هنا اليوم لندشّن مشروعا جديدا يتم تنفيذه مع شريكنا الاستراتيجي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي يتم بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين، ونسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع من التخفيف من الأعباء السكنية التي يمر بها اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري".وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع النوعية في قطاعات الأمن الغذائي والإيواء وإعادة التأهيل والصحة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركاء المركز في الأردن.وأشار الشمري إلى أن هذا المشروع سيوفر مساحات معيشة آمنة لـ500 من الأسر الأكثر احتياجاً بمخيم الزعتري، والذين يواجهون سوء ظروف المعيشة، ما يعيق قدرتهم على توفير مأوى مناسب وبشكل خاص في فصل الشتاء، ويمكنهم من العيش في حياة أكثر كرامة.