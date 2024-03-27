الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تأمين 500 أسرة من اللاجئين السوريين بكرافانات سكنية

كرافانات سكنية في مخيم الزعتري
كرافانات سكنية في مخيم الزعتري
دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مشروع تأمين الكرافانات داخل مخيم الزعتري وبحضور أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري.اضافة اعلان

ويهدف المشروع إلى تأمين 500 أسرة من اللاجئين السوريين بكرافانات سكنية، ما يساهم بتعويض عدد من الكرافانات القديمة غير القابلة للاستعمال، واحتواء الزيادة العددية في مخيم الزعتري والمتزوجين حديثاً من سكان المخيم.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي: "نقف هنا اليوم لندشّن مشروعا جديدا يتم تنفيذه مع شريكنا الاستراتيجي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي يتم بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين، ونسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع من التخفيف من الأعباء السكنية التي يمر بها اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري".

وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع النوعية في قطاعات الأمن الغذائي والإيواء وإعادة التأهيل والصحة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركاء المركز في الأردن.

وأشار الشمري إلى أن هذا المشروع سيوفر مساحات معيشة آمنة لـ500 من الأسر الأكثر احتياجاً بمخيم الزعتري، والذين يواجهون سوء ظروف المعيشة، ما يعيق قدرتهم على توفير مأوى مناسب وبشكل خاص في فصل الشتاء، ويمكنهم من العيش في حياة أكثر كرامة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مساكن عشوائية والتي اصبحت مخيمات غير رسمية للاجئين سوريين في المفرق - (الغد)

المخيمات العشوائية في المفرق.. لاجئون سوريون يعيشون على أطراف الحياة

منذ16 ساعة
جانب من تفقد محافظ المفرق واقع الأسواق استعداداً لشهر رمضان (من المصدر)

محافظ المفرق يتفقد واقع الأسواق استعداداً لشهر رمضان

13 آذار 2024
جانب من عمليات إنزال جوي أردنية فوق غزة

الأردن الصوت الأعلى

11 آذار 2024
إطلاق محطة محاكاة تلفزيونية بمدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات

إطلاق محطة محاكاة تلفزيونية بمدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات

09 آذار 2024
دفاع مدني

إنقاذ شخصين علقا داخل بئر في محافظة المفرق

07 آذار 2024
تبرع بالدم - (تعبيرية)

حملة للتبرع بالدم في مستشفى البادية الشمالية الشرقية الخميس

06 آذار 2024
افكار و مواقف

قرار مجلس الأمن بوقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن 5 اتجاهات في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

على أجندة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

أحمد عوض |اليوم

التصدي لمهمة "التشريع" ليس كما يجب!

د.خليف الخوالدة |اليوم

تحول جذري أم تكتيك مرحلي؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات | منذ16 ساعة
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات | منذ17 ساعة
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط - (أرشيفية)

‏جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة‏

ترجمات |25 آذار 2024
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |24 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
التبذير

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش
 
 