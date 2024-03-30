وزارة الثقافة تطلق فعاليات موسم رمضان الثقافي في المفرق

وتستقبلُ الأمسية الرمضانية المقامة في قاعة نادي معلمي المفرق زوّارَها من الساعة العاشرة مساءً ولغاية الساعة الثانية عشرة؛ لتقدم لهم منشورات وزارة الثقافة، إضافةً إلى الأنشطة المتنوعة التي تناسب جميع أفراد الأسرة، مثل كرنفالات الأطفال، وعروض مسرحية ترفيهية، وأناشيد دينية، والشعر، والرسم على الوجوه وغيرها من أنشطة تعكس الثراء الثقافي للمحافظة، علاوةً على إقامة مسابقات ثقافية، وما يصاحبها من معروضات لصناعة الثقافة الإبداعية في المحافظة وعروض حرفية.
كما تشملُ فعالياتُ موسم رمضان بمحافظة المفرق جلسات رمضانية التي تحتضنها حديقة نادي معلمين المفرق، متضمنةً أنشطة تحتفي بالذاكرة الرمضانية في المجتمع الشعبي القديم للمفرق، التي تستهدف تعزيز إسهام الأطفال في حماية وصون التراث.
كما أطلقت الوزارة، فعاليات موسم رمضان 2024 في محافظة المفرق، التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام فقط، وتتمثل بباقةٍ من الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي صممت بطابعٍ رمضاني فريد ومميز؛ لتحيي الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بشهر الصيام.