وزارة الثقافة تطلق فعاليات موسم رمضان الثقافي في المفرق

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وتستقبلُ الأمسية الرمضانية المقامة في قاعة نادي معلمي المفرق زوّارَها من الساعة العاشرة مساءً ولغاية الساعة الثانية عشرة؛ لتقدم لهم منشورات وزارة الثقافة، إضافةً إلى الأنشطة المتنوعة التي تناسب جميع أفراد الأسرة، مثل كرنفالات الأطفال، وعروض مسرحية ترفيهية، وأناشيد دينية، والشعر، والرسم على الوجوه وغيرها من أنشطة تعكس الثراء الثقافي للمحافظة، علاوةً على إقامة مسابقات ثقافية، وما يصاحبها من معروضات لصناعة الثقافة الإبداعية في المحافظة وعروض حرفية.كما تشملُ فعالياتُ موسم رمضان بمحافظة المفرق جلسات رمضانية التي تحتضنها حديقة نادي معلمين المفرق، متضمنةً أنشطة تحتفي بالذاكرة الرمضانية في المجتمع الشعبي القديم للمفرق، التي تستهدف تعزيز إسهام الأطفال في حماية وصون التراث.كما أطلقت الوزارة، فعاليات موسم رمضان 2024 في محافظة المفرق، التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام فقط، وتتمثل بباقةٍ من الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي صممت بطابعٍ رمضاني فريد ومميز؛ لتحيي الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بشهر الصيام.