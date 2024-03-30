السبت 30 آذار 2024
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وزارة الثقافة تطلق فعاليات موسم رمضان الثقافي في المفرق

وزارة الثقافة - (أرشيفية)
وزارة الثقافة - (أرشيفية)
دشَّنت وزارة الثقافة في محافظة المفرق لليوم الثالث، مجموعة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية ضمن موسم رمضان 2024، الذي يسعى إلى إحياء الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بهذا الشهر الفضيل، وعكس العادات والتقاليد التي توارثها المجتمع الأردني جيلاً بعد جيل خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

وتستقبلُ الأمسية الرمضانية المقامة في قاعة نادي معلمي المفرق زوّارَها من الساعة العاشرة مساءً ولغاية الساعة الثانية عشرة؛ لتقدم لهم منشورات وزارة الثقافة، إضافةً إلى الأنشطة المتنوعة التي تناسب جميع أفراد الأسرة، مثل كرنفالات الأطفال، وعروض مسرحية ترفيهية، وأناشيد دينية، والشعر، والرسم على الوجوه وغيرها من أنشطة تعكس الثراء الثقافي للمحافظة، علاوةً على إقامة مسابقات ثقافية، وما يصاحبها من معروضات لصناعة الثقافة الإبداعية في المحافظة وعروض حرفية.

كما تشملُ فعالياتُ موسم رمضان بمحافظة المفرق جلسات رمضانية التي تحتضنها حديقة نادي معلمين المفرق، متضمنةً أنشطة تحتفي بالذاكرة الرمضانية في المجتمع الشعبي القديم للمفرق، التي تستهدف تعزيز إسهام الأطفال في حماية وصون التراث.

كما أطلقت الوزارة، فعاليات موسم رمضان 2024 في محافظة المفرق، التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام فقط، وتتمثل بباقةٍ من الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي صممت بطابعٍ رمضاني فريد ومميز؛ لتحيي الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بشهر الصيام.
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