آخر كلماته "فلسطين حرة".. جندي أمريكي ينتحر أمام سفارة إسرائيل في واشنطن (فيديو)

🚨🚨🚨🚨🚨— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) February 26, 2024
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وفاة جندي أمريكي من القوات الجوية الأمريكية بعد أن أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على الحرب في غزة.
قال:
"لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية."
وبينما كان مشتعلاً بالنار، كان يصرخ مراراً وتكراراً: "فلسطين حرة". pic.twitter.com/piGjkrdzE3
ووثق بوشنيل البالغ من العمر 25 عاما الحادث في مقطع فيديو، دعا فيه إلى "تحرير فلسطين"، وقال: "لن أكون متواطئا بعد الآن في هذه الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى ما يجري في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
🚨🚨🚨🚨🚨— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) February 26, 2024
وفاة جندي أمريكي من القوات الجوية الأمريكية بعد أن أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على الحرب في غزة.
قال:
"لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية."
وبينما كان مشتعلاً بالنار، كان يصرخ مراراً وتكراراً: "فلسطين حرة". pic.twitter.com/piGjkrdzE3
وأضرم الجندي النار بجسده بعد ظهر أمس الأحد، وكان ينادي مكررا "فلسطين حرة"، ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج وهو في حالة حرجة. وظهر في مقطع الفيديو كيف هرعت قوات الشرطة إلى مكان الحادثة على الفور. وقام احدهم بمحاولة إطفاء الجسد المشتعل في الوقت الذي كان أحد عناصر الأمن يوجه مسدسه إلى الجندي بوشنيل وهو ملقى على الأرض.
وذكرت "سي بي إس نيوز" أن مقطع فيديو الحادثة تم بثه مباشرة على موقع Twitch، وعرّف الرجل عن نفسه وقال إنه عضو نشط في سلاح الجو الأمريكي.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء الأحد "إن شخصا أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن". وأفادت بأنه "لا توجد إصابات بين موظفي السفارة الإسرائيلية". RT