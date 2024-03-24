انتشار فيديو إباحي مزيف لرئيسة وزراء إيطاليا.. وهذا ما تسعى إليه

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ومن المقرر أن تدلي ميلوني بشهادتها أمام محكمة في مدينة ساساري بسردينيا في 2 تموز المقبل.والتزييف العميق هو تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد تقنيات التعلم العميق، لإنشاء مقاطع فيديو أو صور مزيفة تبدو وكأنها حقيقية بشكل واقعي لشخصيات معروفة أو عاديين. يتم ذلك عن طريق دمج وجوه الأشخاص في مقاطع فيديو موجودة مع جسم آخر أو إنشاء وجوه جديدة تمامًا باستخدام تقنيات التعلم العميق.ووفقاً لـ"بي بي سي"، يخضع رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، يُعتقد أنه أنتج مقاطع الفيديو المزيفة، ووالده البالغ من العمر 73 عامًا للتحقيق.وقالت الشرطة إنها تمكنت من العثور عليهما من خلال تعقب الجهاز المحمول الذي تم استخدامه لنشر مقاطع الفيديو.كلا الرجلين متهم بالتشهير. وبموجب القانون الإيطالي، يمكن أن تكون بعض قضايا التشهير جنائية وتحمل عقوبة السجن.وبحسب لائحة الاتهام، نشرت مقاطع الفيديو على موقع إباحي أميركي، حيث شوهدت "ملايين المرات" على مدار عدة أشهر.وقال الفريق القانوني للسيدة ميلوني إنه إذا قبل طلبها للحصول على تعويضات، فسوف تتبرع بمبلغ 100 ألف يورو لصندوق لدعم النساء ضحايا العنف من الذكور.وقالت ماريا جوليا مارونجيو، محامية ميلوني، إن المبلغ "رمزي" وإن المطالبة بالتعويض تهدف إلى "إرسال رسالة إلى النساء الضحايا من هذا النوع من ألا يخفن من توجيه اتهامات".ويذكر أن مقاطع الفيديو المزيفة لميلوني تعود إلى ما قبل تعيينها رئيسة للوزراء في عام 2022. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الصور الإباحية المزيفة ومقاطع الفيديو منتشرة بشدة وشائعة على الإنترنت خاصةً مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. وكالات