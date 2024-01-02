الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حادث بين طائرتين يؤدي لاشتعال إحداهما وفقدان طاقم الأخرى- فيديو

اصطدام
اصطدام الطائرتين

اندلعت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو، الثلاثاء، يشتبه بأنها اصطدمت بطائرة عائدة لخفر السواحل، وفق تقارير صحفية.

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وأكدت قناة "أن أتش كي" العامة أن 367 شخصا هم جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، تم إجلاؤهم بأمان.

 

 


في المقابل، أفادت تقارير صحفية عن فقدان خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل الياباني.


وأظهرت مشاهد عرضتها "أن أتش كي" الطائرة تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها.

 

وفي وقت لاحق، أظهرت اللقطات التلفزيونية كتلا هائلة من النيران تلتهم كامل هيكل الطائرة الذي انشطر إلى نصفين، بينما عملت فرق الإطفاء على محاولة إخمادها.

ولم تتضح على الفور أسباب الحادث، إلا أن التقارير التلفزيونية تحدثت عن حصول احتكاك بين الطائرة المدنية، وأخرى عائدة لخفر السواحل.


وأشارت التقارير إلى أن الطائرة المدنية، وهي من طراز "إيرباص"، كانت قد حطت لتوّها في مطار هانيدا آتية من مطار سابورو في جزيرة هوكايدو في شمال البلاد.


وقال مسؤول في خفر السواحل في مطار هانيدا الذي يعد من الأكثر ازدحاما في العالم، إن السلطات "تدقق في التفاصيل". وأضاف لوكالة فرانس برس "لم يتضح بعد ما إذا حصل احتكاك. لكن من المؤكد أن طائرتنا كان ضالعة" في الحادث.


وأشارت قناة "أن أتش كي" إلى أن أكثر من 70 عربة إطفاء تشارك في عمليات إخماد النيران.
ولم تشهد اليابان حوادث بالغة في مجال النقل الجوي على مدى العقود الماضية.

 

وتعود أسوأ كوارثها من هذا النوع الى عام 1985، حين تحطمت طائرة للخطوط الجوية اليابانية كانت تقوم برحلة بين طوكيو وأوساكا في منطقة غونما وسط البلاد، ما أدى الى مقتل 520 من ركابها وأفراد الطاقم.


وتعد تلك الكارثة من الأسوأ التي تطال طائرة واحدة في تاريخ النقل الجوي، نقلا عن فرانس برس.

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