الأسواق العربية تستحوذ على 41 % من الصادرات الوطنية

طارق الدعجة

عمان- استحوذت اتفاقية دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الحصة الأكبر من وجهة الصادرات الوطنية خلال أول شهرين من العام الحالي بقيمة 448 مليون دينار.

وبحسب تحليل اجرته "الغد" لآخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة شكلت اتفاقية دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قرابة 41 % من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية التي بلغت خلال أول شهرين 1.106 مليار دينار.

يشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنية سجلت تراجعا خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 22 % بعد أن حققت قيمة بلغت 1.433 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب أرقام التجارة الخارجية ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الأسواق العربية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 17 % لتصل إلى 448 مليون دينار مقابل 383 مليون دينار فيما صدر منها 129 مليون دينار للسوق السعودية.

وفي المرتبة الثانية من قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بالنسبة للمملكة جاءت دول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا إذ شكلت ما نسبته 30 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا خلال أول شهرين من العام الحالي 330 مليون دينار مقابل 350 مليون دينار مسجلة تراجعا بنسبة 6 % ذهب منها 320 مليون دينار إلى الولايات المتحدة.

وبحسب تحليل أرقام التجارة الخارجية جاءت الدول الآسيوية غير العربية بالمرتبة الثالثة من ناحية أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بالنسبة للمملكة إذ شكلت ما نسبته 18 % وبقيمة 194 مليون دينار فيما صدر منها 97 مليون دينار إلى الهند.

وتراجعت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 60 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت قيمة بلغت 491 مليون دينار.

وفي المرتبة الرابعة حلت دول الاتحاد الأوروبي بقائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بالنسبة للمملكة إذ شكلت 5 % وبقيمة 59 مليون دينار.

وتشير الأرقام الرسمية إلى تراجع الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت فيه انذاك 64 مليون دينار.

وتظهر أرقام التجارة الخارجية ان صادرات المملكة إلى باقي التكتلات الاقتصادية بما فيها المنطقة الحرة بلغت 75 مليون دينار فيما شكلت 7 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

وفيما يتعلق بقائمة السلع المصدرة خلال أول شهرين من العام الحالي، جاءت الألبسة وتوابعها بالمرتبة الأولى بقيمة 228 مليون دينار، تليها الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 103 ملايين دينار والأسمدة الفوسفات الخام بقيمة 86 مليون دينار، محضرات الصيدلة بقيمة 84 مليون دينار والبوتاس الخام بقيمة 82 مليون ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 50 مليون دينار فيما بلغت قيمة صادرات المواد الأخرى 472 مليون دينار.

تشير الأرقام، إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الكلية، انخفضت خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 20 % لتصل إلى 1.223 مليار دينار مقابل 1.525 مليار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما بلغت قيمة السلع المعادة تصديرها منها 117 مليون دينار.

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