افتتاح المنتدى الاقتصادي الأردني العراقي اليوم

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عمان-الغد- تنطلق اليوم الأحد فعاليات المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.وينظم المنتدى مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان تحت رعاية وزيرة الاستثمار خلود السقاف وهو أكبر تجمع اقتصادي عراقي أردني إقليمي للأعمال.ويتخلل المنتدى الذي يقام على مدى يومين إقامة معرض يستمر من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء تشارك فيه شركات تجارية وصناعية كبرى من الأردن والعراق والدول العربية إلى جانب لقاءات ثنائية مع أصحاب القرار من البلدين. وبحسب نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى د.سعد ناجي يشارك بالمنتدى ممثلا عن الرئيس العراقي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية د.كامل الدليمي ووزير الصناعة ووفد من وزارة الكهرباء من العراق إلى جانب وزراء من الأردن وأصحاب أعمال ومستثمرين وشركات عربية وأجنبية.وأشار ناجي إلى مشاركة مجلس مفوضين هيئة الإعلام والاتصالات، هيئة استثمار الأنبار وغرفة صناعة وتجارة اربيل وغرفة تجارة بغداد.وينظم المنتدى بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العرب، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعتين لمجموعة البنك الدولي، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، ورابطة المصارف العراقية الخاصة، وجمعية البنوك الأردنية، وتشارك المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والمناطق الحرة والتنموية الأردنية.وأوضح أن جلسات عمل المنتدى تتمحور حول أبرز الفرص الإستثمارية لدى الأردن والعراق، وآفاق الفرص التجارية والصناعية في البلدين، ورؤية التحديث الاقتصادي، والاستثمار في العراق، والفرص الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية.وبين أن الجلسات تتمحور كذلك حول دور القطاع المصرفي في توفير التسهيلات المالية لقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والنقل والبنية التحتية، ودور المؤسسات الدولية في توفير التمويلات المالية للمشروعات الاستثمارية، وعرض قصص نجاح لشركات استثمارية أردنية وعراقية.ولفت ناجي الذي يشغل كذلك منصب أمين سر المجلس، إلى أن المنتدى يسعى لتعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.