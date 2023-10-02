الإثنين 02 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

عشرات المفقودين مايزالون تحت الأنقاض.. قتلى جراء انهيار سقف كنيسة في المكسيك

100 شخص كانوا في الكنيسة وقت الانهيار
100 شخص كانوا في الكنيسة وقت الانهيار
 قتل تسعة أشخاص على الأقل فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض إثر انهيار سقف كنيسة يوم الأحد في ولاية تاماوليباس شمالي المكسيك ، وفقا لما قالته سلطات الولاية.اضافة اعلان

ونقلت محطة "إيه دي إن 40" التلفزيونية المحلية عن خورخي كويلار، المتحدث باسم الأمن العام بالولاية قوله إنه تم حتى الآن إنقاذ 10 جرحى، بينما يواصل عمال الإغاثة رفع الأنقاض.

وأضاف كويلار أن سبب انهيار سقف كنيسة سانتا كروز في مدينة ماديرو يمكن يكون خلل هيكلي في المبنى.

وقالت السلطات المكسيكية أن الحادث الذي وقع خلال قداس يوم الأحد تسبب أيضا في إصابة نحو 50 شخصا آخرين، بينما يقوم عمال الإنقاذ بالبحث في الحطام في وقت متأخر من الليل بحثا عن ناجين وضحايا آخرين.

وقالت شرطة ولاية تاماوليباس إن نحو 100 شخص كانوا في الكنيسة وقت الانهيار.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
متحف يهودي.jpg-b7ec4ba9-7c84-42d8-83c5-20f7c3d32b81

الاحتلال يفتتح متحفا أسفل البلدة القديمة في القدس

منذ 58 دقيقة
وجه ميدفيديف عبر تيليغرام غضبه إلى وزير الدفاع البريطاني المُعين حديثا جرانت شابس

ميدفيديف: هؤلاء الحمقى يدفعوننا بقوة نحو حرب عالمية ثالثة

منذ24 ساعة
الشرطة التركية

تفجير إرهابي يستهدف مديرية الأمن في أنقرة

01 تشرين الأول 2023
تدهورت علاقات أنقرة مع دمشق منذ اندلاع أحداث سوريا 2011

بشرط عدم الانسحاب من أراضيها.. تركيا تؤكد رغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا

30 أيلول 2023
انتشار حشرة البق ظاهرة "واسعة النطاق" في باريس

"بق الفراش" الماص للدماء يهاجم الباريسيين بضراوة (فيديوهات)

30 أيلول 2023
WhatsApp Image 2023-09-30 at 9.15.57 AM

اختتام فعاليات المھرجان الأردني الفلسطیني الاول بمقاطعة سان بيرناردينو

30 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة ثقة وليست أزمة لقاحات

ماهر أبو طير |اليوم

"جراثيم التعليم"

موفق ملكاوي |اليوم

تعديل ودورة نيابية وكواليس

جهاد المنسي |اليوم

ضريبة المشتقات النفطية إلى أين؟

أحمد عوض |اليوم

الأردن في الميزان

يعقوب ناصر الدين |اليوم

حفلة فنان في العقبة

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات | منذ16 ساعة
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
 