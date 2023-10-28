ماسك يوافق على تزويد منظمات الإغاثة بغزة بالإنترنت

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No terminals from Gaza have attempted to communicate with our constellation.



SpaceX will support communication links with internationally recognized aid organizations. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

وجاء رد ماسك بمنشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بعد تصدر هشتاج #starlinkforgaza أمس منصات التواصل الإجتماعى، حيث قال فى رده على إحدى المغردات: "لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، وستدعم SpaceX روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دوليًا".وفقد قطاع غزة التواصل مع العالم منذ فجر أمس الجمعة حيث قام الكيان الصهيوني بعزلها رقميا عن العالم كي لا تفضح جرائمه، ويضاف لذلك قطع الكهرباء والماء والوقود، في محاولة للضغط على حركة المقاومة حماس، وتنفيذ مذابح يومية بقصف جوي لا يتوقف راح ضحيته حتى هذه اللحظة أكثر من 7 الآف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء.