الجمعة 29 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسؤولة أممية تبحث سبل توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة

سيخريد كاخ
سيخريد كاخ

أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ، الحاجة الملحة، والأهمية القصوى لفتح المزيد من المعابر البرية من إسرائيل إلى غزة في ضوء الوضع الإنساني المتردي.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دواريك، إن كاخ بحثت خلال اجتماعاتها مع مسؤولين إسرائيليين تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 حول توسيع وصول المساعدات إلى غزة، خاصة في الشمال، كما أبرزه التقييم الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.


ويدعو القرار 2720 الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 كانون الأول 2023 إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراَ بإيصال المساعدات الإنسانية، بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية. بترا

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
أكثر من 40 غارة إسرائيلية على مناطق في غزة

الأول منذ بدء العدوان.. مجلس الأمن يتبى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

25 آذار 2024
شهداء وجرحى بسلسلة غارات وقصف مدفعي بمحيط الشفاء ومناطق متفرقة

شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي في غزة

25 آذار 2024
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني

أونروا: إسرائيل حظرت إدخال مستلزمات منقذة للحياة إلى غزة

12 آذار 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن يوجه رسالة بمناسبة شهر رمضان

11 آذار 2024
اقرأ أيضا
اليونان

زلزال بقوة 6 درجات يضرب مناطق جنوبي اليونان

منذ 8 دقيقة
أيد القرار 13 دولة فيما عارضته روسيا

فيتو روسي ينهي مراقبة نووي كوريا الشمالية

منذ2 ساعة
1-104

الأمم المتحدة: الأسر عبر العالم ترمي مليار وجبة يوميا

منذ16 ساعة
374936

لندن: متظاهرون ضد الحرب على غزة يحتلون مدخل وزارة التجارة

منذ16 ساعة
إصابة جندي إسرائيلي في معارك غزة

إصابة جنود إسرائيليين غرب خان يونس

منذ19 ساعة
صورة تعبيرية

من هم جماعة "القطة السوداء" التي رصدت لها أميركا 10 ملايين دولار؟

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات |27 آذار 2024
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
77777777777

العفو

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy
 
 