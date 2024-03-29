مسؤولة أممية تبحث سبل توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ، الحاجة الملحة، والأهمية القصوى لفتح المزيد من المعابر البرية من إسرائيل إلى غزة في ضوء الوضع الإنساني المتردي.

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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دواريك، إن كاخ بحثت خلال اجتماعاتها مع مسؤولين إسرائيليين تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 حول توسيع وصول المساعدات إلى غزة، خاصة في الشمال، كما أبرزه التقييم الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.



ويدعو القرار 2720 الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 كانون الأول 2023 إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراَ بإيصال المساعدات الإنسانية، بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية. بترا