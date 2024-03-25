الأول منذ بدء العدوان.. مجلس الأمن يتبى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أقر مجلس الأمن، اليوم الاثنين، مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا وامتناع واشنطن عن التصويت.



وطالب مجلس الأمن الدولي بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن، كما أبدى حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.



وبينما تبنى مجلس الأمن الدولي قبل قليل، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فشل المجلس في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة "وقف دائم لإطلاق النار".



وأكد المجلس أن الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

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وتاليا أبرز تصريحات المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة:



- قرار مجلس الأمن اليوم يؤكد ضرورة الالتزام بالسلام خلال شهر رمضان



- ندعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة



- نريد الوصول إلى مستقبل لا تهدد فيه حماس إسرائيل



- لم نكن متفقين مع بعض الأعضاء على كل عناصر القرار لذلك لم نصوت لصالحه



وتاليا أبرز تصريحات مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة:



- اعتماد القرار رسالة لأهل غزة بأن المجموعة الدولية تشعر بآلامهم ولم تتخل عنهم



- نريد أن تصبح فلسطين عضوا كاملا وسيدا في الأمم المتحدة



وتاليا أبرز تصريحات مندوب موزمبيق لدى الأمم المتحدة:



- نقدم مشروع القرار هذا بالنيابة عن جميع الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن.



- تصعيد النزاع في غزة والتداعيات الكارثية له تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين.



- أي قرار نتخذه هنا يؤثر في المجتمع الدولي بأسره.



- المجلس متفق بالإجماع على ضرورة احترام أطراف النزاع للقانون الدولي.



- مشروع قرارنا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في رمضان بما يؤدي لوقف دائم له.



وتاليا أبرز تصريحات المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة:



- نطلب إجراء تعديل شفهي على مشروع القرار يتضمن إضافة عبارة "وقف دائم".



- تلقينا تعليمات للتصويت بنعم على أي قرار يتضمن عبارة وقف دائم لإطلاق النار. (وكالات)