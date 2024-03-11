بايدن يوجه رسالة بمناسبة شهر رمضان

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان بمناسبة شهر رمضان، إنه سيواصل الجهود لإيصال مزيد من المساعدت إلى قطاع غزة، والعمل من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.



وقال:" يأتي هذا العام في لحظة ألم هائل. لقد تسببت الحرب في غزة في معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني. وقُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم آلاف الأطفال. وبعضهم أفراد من عائلات المسلمين الأمريكيين، الذين يشعرون بحزن عميق على أحبائهم الذين فقدوا اليوم. وقد شردت الحرب ما يقرب من مليوني فلسطيني؛ والعديد منهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى. وبينما يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتناول طعام الإفطار، فإن معاناة الشعب الفلسطيني ستكون في مقدمة أذهان الكثيرين. إنه أمر في ذهني أيضا".

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زيادة المساعدات



وقال إن الولايات المتحدة "ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر".



وذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، "وجهت قواتنا العسكرية بقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات كبيرة من المساعدات. ونحن نقوم بعمليات إسقاط جوي للمساعدات، بالتنسيق مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك الأردن".



"وسنواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر، مع الإصرار على تسهيل المزيد من الطرق وفتح المزيد من المعابر لتوصيل المزيد من المساعدات لعدد أكبر من الناس".



وقف إطلاق النار



قال بايدن أنه "بينما نحصل على المزيد من المساعدات المنقذة للحياة في غزة، ستواصل الولايات المتحدة العمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن".



وأكد على رؤيته بضرورة التوصل إلى حل الدولتين، قائلا :سنواصل البناء نحو مستقبل طويل الأمد من الاستقرار والأمن والسلام. ويتضمن ذلك حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين لمعايير متساوية من الحرية والكرامة والأمن والازدهار. وهذا هو الطريق الوحيد نحو السلام الدائم".



الكراهية ضد المسلمين



وأشار الرئيس الأميركي إلى حوادث كراهية وقعت ضد المسلمين الأميركيين، قائلا:" هنا في الوطن، شهدنا تجددًا مروعًا للكراهية والعنف تجاه الأمريكيين المسلمين. إن كراهية الإسلام ليس لها مكان على الإطلاق في الولايات المتحدة، الدولة التي تأسست على حرية العبادة وبنيت على مساهمات المهاجرين، بما في ذلك المهاجرين المسلمين".



أول استراتيجية وطنية لمكافحة الإسلاموفوبيا



وأوضح أن حكومته تعمل على تطوير "أول استراتيجية وطنية على الإطلاق لمكافحة الإسلاموفوبيا وأشكال التحيز والتمييز ذات الصلة، لمواجهة الكراهية ضد مجتمعات المسلمين والسيخ وجنوب آسيا والأميركيين العرب، أينما وجدت".



"لا ينبغي لأحد أن يخشى أبدًا أن يتم استهدافه في المدرسة أو العمل أو في الشارع أو في مجتمعه بسبب خلفيته أو معتقداته".



وختم الرئيس الأميركي برسالة إلى المسلمين في جميع أنحاء البلاد:"أرجو أن تعلموا أنكم أفراد ذوو تقدير كبير في عائلتنا الأميركية. إلى أولئك الذين يشعرون بالحزن خلال وقت الحرب هذا، أسمعكم وأراكم، وأدعو الله أن تجدوا العزاء في إيمانكم وعائلتكم ومجتمعكم. ولجميع الذين يحتفلون ببداية شهر رمضان الليلة، أتمنى لكم شهرًا آمنًا وصحيًا ومباركًا. رمضان كريم".

