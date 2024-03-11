الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن يوجه رسالة بمناسبة شهر رمضان

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان بمناسبة شهر رمضان، إنه سيواصل الجهود لإيصال مزيد من المساعدت إلى قطاع غزة، والعمل من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

وقال:" يأتي هذا العام في لحظة ألم هائل. لقد تسببت الحرب في غزة في معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني. وقُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم آلاف الأطفال. وبعضهم أفراد من عائلات المسلمين الأمريكيين، الذين يشعرون بحزن عميق على أحبائهم الذين فقدوا اليوم. وقد شردت الحرب ما يقرب من مليوني فلسطيني؛ والعديد منهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى. وبينما يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتناول طعام الإفطار، فإن معاناة الشعب الفلسطيني ستكون في مقدمة أذهان الكثيرين. إنه أمر في ذهني أيضا".

اضافة اعلان


زيادة المساعدات


وقال إن الولايات المتحدة "ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر".


وذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، "وجهت قواتنا العسكرية بقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات كبيرة من المساعدات. ونحن نقوم بعمليات إسقاط جوي للمساعدات، بالتنسيق مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك الأردن".


"وسنواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر، مع الإصرار على تسهيل المزيد من الطرق وفتح المزيد من المعابر لتوصيل المزيد من المساعدات لعدد أكبر من الناس".

وقف إطلاق النار


قال بايدن أنه "بينما نحصل على المزيد من المساعدات المنقذة للحياة في غزة، ستواصل الولايات المتحدة العمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن".

 

وأكد على رؤيته بضرورة التوصل إلى حل الدولتين، قائلا :سنواصل البناء نحو مستقبل طويل الأمد من الاستقرار والأمن والسلام. ويتضمن ذلك حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين لمعايير متساوية من الحرية والكرامة والأمن والازدهار. وهذا هو الطريق الوحيد نحو السلام الدائم".

الكراهية ضد المسلمين


وأشار الرئيس الأميركي إلى حوادث كراهية وقعت ضد المسلمين الأميركيين، قائلا:" هنا في الوطن، شهدنا تجددًا مروعًا للكراهية والعنف تجاه الأمريكيين المسلمين. إن كراهية الإسلام ليس لها مكان على الإطلاق في الولايات المتحدة، الدولة التي تأسست على حرية العبادة وبنيت على مساهمات المهاجرين، بما في ذلك المهاجرين المسلمين".

 

أول استراتيجية وطنية لمكافحة الإسلاموفوبيا


وأوضح أن حكومته تعمل على تطوير "أول استراتيجية وطنية على الإطلاق لمكافحة الإسلاموفوبيا وأشكال التحيز والتمييز ذات الصلة، لمواجهة الكراهية ضد مجتمعات المسلمين والسيخ وجنوب آسيا والأميركيين العرب، أينما وجدت".


"لا ينبغي لأحد أن يخشى أبدًا أن يتم استهدافه في المدرسة أو العمل أو في الشارع أو في مجتمعه بسبب خلفيته أو معتقداته".


وختم الرئيس الأميركي برسالة إلى المسلمين في جميع أنحاء البلاد:"أرجو أن تعلموا أنكم أفراد ذوو تقدير كبير في عائلتنا الأميركية. إلى أولئك الذين يشعرون بالحزن خلال وقت الحرب هذا، أسمعكم وأراكم، وأدعو الله أن تجدوا العزاء في إيمانكم وعائلتكم ومجتمعكم. ولجميع الذين يحتفلون ببداية شهر رمضان الليلة، أتمنى لكم شهرًا آمنًا وصحيًا ومباركًا. رمضان كريم".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
رئيس وزراء أسكتلندا: سكان غزة يعانون تحت رعب لا يمكن تصوره

رئيس وزراء أسكتلندا: سكان غزة يعانون تحت رعب لا يمكن تصوره

منذ23 ساعة
doc-33ym4kl-1700103224

أكسيوس: واشنطن تمهل إسرائيل أسبوعين وتلّوح بوقف الأسلحة

28 شباط 2024
الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري

الدويري يكشف أهداف حرب التجويع في غزة

21 شباط 2024
مقتل جندي إسرائيلي - (أرشيفية)

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 576

21 شباط 2024
اقرأ أيضا
مجلس الأمن

مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين اليوم

منذ 53 دقيقة
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنازل في غزة

عشرات الشهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

منذ 54 دقيقة
تحليل CNN لصور الأقمار الصناعية يظهر الطريق الذي يشيده الجيش الإسرائيلي ويقسم غزة إلى قسمين وصل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، 6 مارس 2024.

"ممر نتساريم".. طريق إسرائيلي لتقسيم غزة يصل إلى ساحل المتوسط

منذ20 ساعة
شعار الموساد

إعلام عبري: الجانب الإسرائيلي يتعنت في التفاوض

منذ21 ساعة
رئيس وزراء أسكتلندا: سكان غزة يعانون تحت رعب لا يمكن تصوره

رئيس وزراء أسكتلندا: سكان غزة يعانون تحت رعب لا يمكن تصوره

منذ23 ساعة
كبير حاخامات السفارديم في إسرائيل يتسحاق يوسف

حاخام إسرائيل الأكبر: إذا أُجبرنا على التجنيد فسنسافر جميعا

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التهدئة المستحيلة في فلسطين

ماهر أبو طير |اليوم

المرأة الفلسطينية.. حياة صعبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هناك في غزة.. رمضان جاء باكرا

جهاد المنسي |اليوم

الحرب ومعركة عض الأصابع

نضال منصور |اليوم

غزة والسيناريوهات الأربعة

حسني عايش |اليوم

مؤشرات تقرير التنمية المحلية المستدامة

موسى الساكت |اليوم

رمضان هذا العام

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الإخوان.. ضياع كلمة السر

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ13 ساعة
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات | منذ13 ساعة
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |09 آذار 2024
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |09 آذار 2024
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رمضان

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة
 
 