أونروا: إسرائيل حظرت إدخال مستلزمات منقذة للحياة إلى غزة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن إسرائيل حظرت إدخال مساعدات بالغة الأهمية، بينها أجهزة تنفس صناعي وأدوية سرطان إلى قطاع غزة، وأرجعت شاحنة مساعدات بسبب مقصات طبية.

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وذكر لازاريني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، الليلة الماضية ،أن جميع سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، وأضاف "يأتي القليل جدا وتزداد القيود".



وأوضح أنه "تم إرجاع شاحنة محملة بالمساعدات، لأنها كانت تحتوي على مقصات تستخدم في مجموعات الأدوات الطبية للأطفال".



وأكد أن القائمة تشمل مواد أساسية ومنقذة للحياة، بينها أدوية التخدير والأضواء الشمسية وأسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وأقراص تنظيف المياه وأدوية السرطان ومستلزمات الأمومة.-(بترا)