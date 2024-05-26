 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال-(وكالات)
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال-(وكالات)

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.


وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.

اضافة اعلان


وأضافت، منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى عددا من المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.


ويتزامن هذه الإجراءات مع تجهز آلاف المستعمرين المتطرفين لاقتحام حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مساء اليوم الأحد، من أجل الاحتفال بما يسمونه "عيد الشعلة" الذي يتعمدون إقامته داخل ومحيط مغارة يدعون أن بداخلها قبر "شمعون الصديق".-(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال

16 أيار 2024
مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

12 أيار 2024
كفل حارس

طقوس تلمودية يمارسها آلاف المستوطنين بعد اقتحامحهم " كفل حارس"

09 أيار 2024
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

07 أيار 2024
اقرأ أيضا
جندي إسرائيلي يضع رأسه على فوهة مدفع

خبير عسكري: عملية جباليا سيكون لها ما بعدها (فيديو)

منذ4 ساعة
659521

أوكرانيا تعلن تدمير عشرات الصواريخ والمسيّرات خلال هجوم روسي

منذ4 ساعة
خمسة شهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

خمسة شهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

منذ4 ساعة
عتاد جنود تم أسرهم في غزة

أسر جنود إسرائيليين داخل نفق بغزة (فيديو)

منذ5 ساعة
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وفاة مواطن إيراني إثر سماع نبأ تحطم مروحية رئيسي ورفاقه

24 أيار 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قرار مقابل قرار.. مرسوم رئاسي روسي يتيح التصرف بالممتلكات الأميركية في روسيا

23 أيار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأعين الغافية عن الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

خطاب لا يمثل الفلسطينيين (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاستقلال بين الإنجاز والتحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

قرار "العدل الدولية" من الناحية القانونية والتطبيقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

آخر راكب!

نضال المجالي |اليوم

تتحرك المشاعر.. فتخط الحروف

د.خليف الخوالدة |اليوم

حسم الكمبيالات وفق صيغ التمويل الإسلامي

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات | منذ15 ساعة
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
العطلة

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض
 