مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.

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وأضافت، منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى عددا من المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.



ويتزامن هذه الإجراءات مع تجهز آلاف المستعمرين المتطرفين لاقتحام حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مساء اليوم الأحد، من أجل الاحتفال بما يسمونه "عيد الشعلة" الذي يتعمدون إقامته داخل ومحيط مغارة يدعون أن بداخلها قبر "شمعون الصديق".-(بترا)