مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت بأن مستوطنين متزمتين دخلوا عبر مجموعات إلى ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت جميع أرجاء الحرم الشريف.



كما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة بالقدس إلى ثكنة عسكرية، وشددت من إجراءاتها العسكرية، وفرضت قيودا على دخول المصلين الى الأقصى المبارك.- (بترا)