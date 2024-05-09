طقوس تلمودية يمارسها آلاف المستوطنين بعد اقتحامحهم " كفل حارس"

اقتحم آلاف المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، بلدة "كفل حارس" شمالي مدينة سلفيت، وأدوا طقوسا تلمودية في المقامات التاريخية، تحت حماية مشدّدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال مجلس بلدي "كفل حارس" في بيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وشرعت بإغلاق الطرق وإعاقة حركة المارة فيها، تمهيدا لوصول مركبات تقل آلاف المستوطنين، وذوي الجنود الذين قتلوا في غزة، وقادة في جيش الاحتلال و"حاخامات".



وأضاف المجلس البلدي أن المستوطنين اقتحموا منطقة مقامات "النبي كفل" و"النبي نون" و"النبي يوشع"، وأدّوا فيها طقوسا تلمودية.

وفي مدينة بيت لحم، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بهدم مجمع تجاري في بلدة نحالين.



وأفاد مالك المجمع التجاري في بيان له، بأن الاحتلال شرع بهدم ما تبقى من المجمع التجاري المقام على 5 دونمات في منطقة واد البقر شمال البلدة، والذي قام أمس بهدمه شخصيا بعد إجباره على القيام بذلك، ويشمل 4 بركسات ومحددة، ومحلا للألمنيوم، ومطعما وملعب كرة قدم، وتصل الخسائر إلى نحو نصف مليون شيقل.