الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مكتب نتنياهو: تمرير قرار إغلاق قناة الجزيرة في "إسرائيل"

شعار قناة الجزيرة
شعار قناة الجزيرة
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، تمرير قرار إغلاق قناة الجزيرة في "إسرائيل" بالإجماع في مجلس الوزراء.اضافة اعلان
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