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الأحد 05 أيار 2024
1:18 م
مكتب نتنياهو: تمرير قرار إغلاق قناة الجزيرة في "إسرائيل"
شعار قناة الجزيرة
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، تمرير قرار إغلاق قناة الجزيرة في "إسرائيل" بالإجماع في مجلس الوزراء.
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نتنياهو
هيئة البث الاسرائيلية
قناة الجزيرة
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