الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خبير دولي: إسرائيل تريد إشعال النار في الشرق الأوسط

نتنياهو
نتنياهو
أكد الخبير الدولي ديفيد هيرنانديز أن إسرائيل تريد إشعال النار في أنحاء الشرق الأوسط لعدم قدرتها على تدمير "حماس"، مشيرا إلى "مزايا سيحظى بها الغرب" من هذا التصعيد.اضافة اعلان

واعتبر هيرنانديز في تصريح لوكالة "نوفوستي" أن "رد إيران التي أطلقت أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ باتجاه إسرائيل، هو دفاع مشروع، ورد على القصف الإسرائيلي".

وأضاف: "من ناحية أخرى، يمكن لحرب جديدة في الشرق الأوسط أن تعزز عمل المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، وكذلك صناعات بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا العسكرية".

وشنت إيران مساء السبت الماضي هجوما واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر أمس الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.-(RT)
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