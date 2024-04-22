الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

موسكو وبكين تعلنان التخلي عن الدولار

الدولار
التخلي عن الدولار
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو وبكين تخلتا بشكل شبه كامل عن الدولار في العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث يتم تنفيذ أكثر من 90% من المدفوعات بعملات وطنية.اضافة اعلان

وأشار لافروف، في اجتماع حكومي اليوم الاثنين، إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين يتطور بشكل فعال، على الرغم من المحاولات المستمرة للغرب لعرقلة هذا التعاون.

كذلك لفت وزير الخارجية الروسي إلى أن 90% من التسويات المتبادلة تتم بعملات وطنية بين البلدين.

وعن التجارة الثنائية، أفاد وزير الخارجية الروسي بأن إمدادات المنتجات الزراعية من روسيا إلى السوق الصينية آخذ في الازدياد، كما يجري تنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات الاستثمارية والصناعية.

وفي العام الماضي، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار. (نوفوستي)
 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة

أبو عبيدة بعد 200 يوم من الطوفان: العدو لا يزال عالقاً في رمال غزة

منذ5 ساعة
الحرب على غزة

نيوورك تايمز: "إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من الحرب على غزة"

منذ7 ساعة
غوغل-1702625331

“غوغل” تطرد مزيدا من الموظفين بعد احتجاجات على علاقات الشركة مع "إسرائيل"

منذ10 ساعة
الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

منذ12 ساعة
شهداء غزة-(وكالات)

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34183 شهيدا و77143 إصابة

منذ12 ساعة
جامعة الدول العربية

الجامعة العربية: عقد دورة غير عادية غدا بناء على طلب فلسطين

منذ14 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات | منذ24 ساعة
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات | منذ24 ساعة
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
1713622665141576300

ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين؟

ترجمات |20 نيسان 2024
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات |19 نيسان 2024
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - أطفال غزة

أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات
 
 