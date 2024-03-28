أبو هنطش يدعو لفتح أبواب الملاعب أمام تدريبات فرق السيدات

مهند جويلس

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عمان- تمنى المدير الفني لفريق سيدات الاستقلال منير أبو هنطش، أن يتم فتح باب تواصل بين اتحاد الكرة، والأندية التي تمتلك ملاعبا خاصا، لإقامة مباريات وتدريبات عليه بالموسم الجديد، من أجل تخفيف الضغط على ملعب البولو المخصص لإقامة تدريبات ومباريات فرق السيدات.وكشف أبو هنطش في حديثه لـ "الغد"، رغبته والعديد من فرق السيدات التي لا تملك ملعبا خاصا، و تعاني من عدم توفر حجوزات على مدار الأسبوع لإقامة التدريبات، أن يتم التنسيق مع الأندية التي تمتلك الملاعب الخاصة، لفتح أبواب هذه الملاعب أمام الأندية الأخرى للتدرب وإقامة المباريات عليها، في خطوة جديدة ستساهم حسب رأيه بتطور الكرة النسوية.وأضاف: "سنبدأ كفريق الاستقلال بالتحضير لدوري المحترفات بعد غد الأحد، ومعها تنطلق رحلتنا الصعبة والشاقة في تأمين ملاعب للتدريبات على مدار الأسبوع، حيث لا يتوفر لنا عادة سوى تدريبين خلال الأسبوع الواحد، ما يجعل تطور مستوى اللاعبة أمرا صعبا، لذا نأمل بإيجاد حل لهذه المشكلة قبل بدء الموسم، ولا أعتقد بأن الأندية التي تملك ملاعب تعارض الفكرة".وأشار أبو هنطش إلى أن جميع الفرق المحلية رجال وسيدات، تعاني من عدم توفر ملاعب بالصورة الكافية، موضحا بأن ملعب البولو يتعرض لضغط كبير بسبب تدريبات المنتخبات الوطنية ، ولفرق رجال وسيدات على مدار الساعة.واستطرد: "نتطلع لأن نظهر بصورة طيبة في الموسم الجديد الذي سيشهد مشاركة 6 فرق بدلا من 5، وهو أمر سيتيح للاعبات فرصة لزيادة خبراتهن بفضل زيادة عدد المباريات، وحافظنا على الغالبية العظمى من لاعبات الفريق الذي شارك بالموسم الماضي، مع رغبتنا في التوقيع مع لاعبات محليات مميزات بالفترة المقبلة".وشدد أبو هنطش على أن الفريق يبحث في المقام الأول عن البقاء بين مصاف دوري المحترفات من جهة، إلى جانب المحاولة بالمنافسة على المراكز المتقدمة، مؤكدا بأن هذا الأمر ينتج بعد جلب 3 لاعبات أجنبيات على مستوى عال.ووقع أبو هنطش مؤخرا على كشوفات فريق الاستقلال، بعد أن انتهى عقد المدربة السابقة للفريق سارة الشهابي، والتي كانت المدربة الوحيدة في الموسم الماضي أمام 4 مدربين رجال موزعين على بقية الفرق المشاركة.وعن تجربته السابقة، قال: "أتطلع إلى بدء تحد جديد في مسيرتي التدريبية، بعد فترة جيدة من النصر قمنا من خلالها بعمل مميز بحسب شهادة الجميع، واستطعنا وقتها رفد أسماء عديدة لصالح المنتخبات الوطنية، حيث كنت مدربا لفريق السيدات والشابات والناشئات".