الحسين يخشى صحوة العقبة والفيصلي يقابل الأهلي لتأكيد تفوقه

مهند جويلس

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يخشى فريق الحسين إربد مواصلة إهدار النقاط من جهة، وصحوة منافسه شباب العقبة من جهة أخرى، عندما يتقابل الفريقان على ستاد الحسن في مدينة إربد عند الساعة الثامنة و45 دقيقة، في ختام منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.ويحتضن ملعب السلط مواجهة الفيصلي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، في محاولة جديدة من الأول للبقاء قريبا من متصدر الترتيب.واهتدى الوحدات أمس لطريق الانتصارات، حبث حقق انتصارا عريضا على شباب الأردن بثلاثية نظيفة، في مباراة أقيمت على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب.وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس رابع مواجهات الجولة الحالية، والتي جمعت فريقي الرمثا وسحاب على ستاد الحسن.وكان السلط قد تغلب على معان في افتتاح مباريات الجولة بهدفين دون رد، فيما تفوق مغير السرحان على مضيفه الجليل بهدف نظيف.الحسين إربد - شباب العقبةيسعى الحسين إربد للعودة إلى سكة الانتصارات وقطع شوط كبير نحو التتويج بلقب البطولة، من خلال تجاوز نظيره العقبة الذي تفوق عليه مرتين هذا الموسم، واحدة في الدوري وأخرى في الكأس.ويجد الحسين نفسه أمام خيار الفوز ولا شيء سواه، من أجل تصحيح المسار عقب التعادل في الجولة الماضية أمام الوحدات، إلا أن صدارته محصنة لامتلاكه 44 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب الملاحقين.ويعتمد مدرب الحسين إربد جمال محمود في خياراته الأساسية على كل من عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، عبد الله نصيب “ديارا”، سليم عبيد، مصطفى كمال، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي، مصعب اللحام، منذر أبو عمارة وعبد العزيز نداي.وعلى الطرف المقابل، يمني شباب العقبة النفس تسجيل الصحوة أمام متصدر الترتيب، بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها أمام الفيصلي بسداسية بالجولة الماضية، ويهدف لتسجيل أول فوز له على منافسه الحسين بعد 5 مباريات سابقة ببطولة الدوري لم يذق فيها طعم الانتصار.ويعلم المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود، ان المهمة صعبة التي تواجهه في رحلته إلى الشمال، رغم الموسم الجيد الذي يقدمه مع لاعبيه باحتلال المركز الخامس حتى الآن وبرصيد 22 نقطة.ويعول الداود في خياراته الأساسية على كل من حماد الأسمر، أنس بدوي، ياسر الرواشدة، أحمد أبو حلاوة، أنس أبو طعيمة، محمد عاصي، كريستيان شكوكا، محمد الحسنات، غيث المدادحة، عمر سريوة، وكريستيان فارغاس.الفيصلي - الأهلييدخل الفيصلي مواجهته الأولى بعد التوقف وعينه على تسجيل الفوز السابع على التوالي ببطولة الدوري، وتأكيد تفوقه على الأهلي بعد فوزه عليه بمناسبتين هذا الموسم، علما بأن الهدف الأساسي للفريق يتمثل بالحصول على النقاط الكاملة لتشديد الخناق على متصدر الترتيب فريق الحسين، إذ يحتل “الأزرق” المركز الثاني برصيد 39 نقطة.ويعاني الفيصلي من غياب لاعبين مهمين بالتشكيلة الأساسية للإصابة وهما المهاجم رزق بني هاني، وصانع الألعاب يوسف أبو جلبوش “صيصا”، ما يجعل المدير الفني أحمد هايل أمام خيار منح آخرين فرصة الظهور بصفة أساسية.وتتنوع خيارات هايل الفنية أمام الأهلي، إلا أن التشكيلة الأقرب لخوض المواجهة تتكون من نور الدين بني عطية، إحسان حداد، براء مرعي، حسام أبو الذهب، سالم العجالين، مهند خير الله، خالد زكريا، عارف الحاج، حاتم الروشدي، بكر كلبونة ورونالد وانجا.ومن جهته، يحاول الأهلي الخروج بنتيجة إيجابية والابتعاد قليلا عن مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز العاشر وبرصيد 14 نقطة، ما يجعله مطالبا بعدم مواصلة إهدار النقاط عقب فقدانه 4 نقاط في آخر مواجهتين.ويبرز في قائمة الأهلي الذي يقوده المدرب عماد رشاد كل من ربيع عز الدين، ليث أبو رحال، كوا فيفيان آسي، يزن الغرابلة، بهاء الشملتي، ماهر الشحري، علي العزاوي، أحمد إلياس، خالد صياحين، خالد الدردور ومحمد مراعبة.الوحدات 3 شباب الأردن 0من ناحية ثانية، سجل الوحدات فوزه الأول بعد خسارة وتعادل في الجولتين الماضيتين، إذ سجل أهدافه كل من محسن الربجة ومحمد موالي وسيدريك هنري، فيما تلقى شباب الأردن خسارته الرابعة على التوالي.ورفع الوحدات رصيده من النقاط إلى 35 نقطة مستقرا في المركز الثالث، فيما بقي شباب الأردن تاسع الترتيب وبرصيد 16 نقطة.ومثل شباب الأردن في اللقاء كل من محمد رشيدات، حسن حلوة (صلاح الدين عفيف)، أحمد أيمن، عامر المجدوبة، محمد الذريوات (أويس زيادات - محمد أبو طه)، محمد طه، فضل هيكل، أحمد صبرة، محمد ذيب (محمد العبسي)، حمزة النعيم (ثائر الديرباني) وأيهم هشام.أما الوحدات فمثله كل من عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، دانيال عفانة، محسن الربجة، خالد كردغلي (محمد موالي)، كريست كوفوما، أحمد سريوة (عامر جاموس)، صالح راتب (يوسف أبو الجزر)، مهند أبو طه، محمد عبد المطلب “بوجبا” (حسان زحراوي) وسيدريك هنري (إبراهيم صبرة).وافتتح الوحدات التسجيل في الدقيقة 47، عندما أطلق مدافع الوحدات محسن الربجة كرة صاروخية من ركلة ثابتة استقرت على يمين حارس شباب الأردن (47).ومرر لاعب الوحدات فراس شلباية كرة عرضية من الميمنة قابلها البديل محمد موالي بيسراه في الشباك هدفا ثانيا في الدقيقة 78.وهيأ لاعب الوحدات محمد عبد المطلب “بوجبا” كرة لزميله سيدريك هنري الذي وضعها بأريحية في المرمى بالدقيقة 80.