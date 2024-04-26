الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الشابات" ينظر للتعويض أمام لبنان وديا اليوم

المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 20 عاما - (من المصدر)
المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 20 عاما - (من المصدر)
 ينظر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 20 عاما للتعويض، عندما يلتقي نظيره اللبناني اليوم عند الساعة السادسة مساء على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
ويهدف المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية، وتبديل الصورة التي ظهر بها الأربعاء الماضي، بعد أن خسر من المنافس ذاته بثلاثية نظيفة، وسط متابعة دقيقة من المدرب السابق لمنتخب السيدات ماهر أبو هنطش، والمتوقع بأن يتسلم مهمة المدير الفني للكرة النسوية بالاتحاد مستقبلا.
ولم يظهر منتخب الشابات بصورة طيبة في اللقاء الأول، واستحق الخسارة التي تلقاها أمام منتخب أظهر إمكانيات فنية جيدة، واستغل الأخطاء الدفاعية المتعددة التي ارتكبها دفاع المنتخب وتحديدا في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل جميع الأهداف.
ويتطلع المدير الفني للمنتخب حسام أبو رياش، إلى تحسين الصورة التي ظهر عليها بالمباراة من الناحية الفنية، دون النظر للنتيجة بصورة كبيرة، على اعتبار أن المباريات الودية فرصة للوقوف على الأخطاء ومعالجتها، وهو ما سعى إليه المدرب في التدريبات خلال اليومين الماضيين.
ويتحضر منتخب الشابات للاستحقاقات المقبلة وأهمها التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، علما بأنه حصل على وصافة بطولة غرب آسيا، والتي أقيمت في مدينة الزرقاء خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتعد المباريات الودية العديدة مع مدارس مختلفة، فرصة مثالية للمدرب أبو رياش وجهازه المعاون، من أجل تحقيق أكبر فائدة فنية، إضافة إلى اعتماد طريقة لعب معينة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نظرة المدرب المستقبلية تتمثل في متابعة مباريات دوري المحترفات الذي سينطلق منتصف الشهر المقبل، لاستدعاء لاعبات جدد في حال بروزهن مع فرقهن.
ومن المتوقع أن يعتمد أبو رياش في قائمته الأساسية بمواجهة اليوم على كل من سيلين سيف، نور عمر، مايا عوض الله، ريحانة معتز، ميرا عطاري، لمار صالح، راما الخاشوك،  حلا مرار، كندا التيتي ختام شقير وأروى البطاينة.
وعلى الطرف المقابل، يأمل المنتخب اللبناني تكرار نتيجة الفوز، ومواصلة العرض الفني المقنع الذي قدمه خلال المعسكر الحالي، مع المدرب وائل غرز الدين.
ويبرز في تشكيلة المنتخب اللبناني كل من مارسيل سكيكي، وعد رعد، تيا ضاهر، هيا نجاد، آية رزق الله، لمى عابدين، ليا الحج علي، سيلين بيطار، سيسيل اسكندر، ياسمين همدر وأنجلينا سعادة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
4a3061ee-45a5-4ad1-b12e-285c64fc37d5_16x9_1200x676

لقطة جديدة تؤكد تجاوز كرة يامال خط مرمى ريال مدريد

منذ2 ساعة
لاعب الفيصلي عبيدة السمارنة يمرر الكرة خلال مواجهة سابقة أمام الأهلي - (من المصدر)

الحسين يخشى صحوة العقبة والفيصلي يقابل الأهلي لتأكيد تفوقه

منذ2 ساعة
التايكواندو

منتخب التايكواندو يبحث عن منصة التتويج في كأس الرئيس اليوم

منذ2 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للسكواش أسامة البطاينة يحمل لقب قطر الدولية للناشئين - (من المصدر)

البطاينة يظفر بلقب قطر الدولية للناشئين للسكواش

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-04-26 at 19.56.00

الدوري الأردني.. الوحدات يتخطى شباب الأردن بثلاثية

منذ3 ساعة
666446Image1

توخيل: غنابري سيلعب وسيسجل في شباك ريال مدريد

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

أجواء الهدنة القادمة

د. محمد حسين المومني |اليوم

أكثر من إبادة جماعية

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات | منذ3 ساعة
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
يوم الرحلة

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 