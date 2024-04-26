"الشابات" ينظر للتعويض أمام لبنان وديا اليوم

مهند جويلس

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ينظر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 20 عاما للتعويض، عندما يلتقي نظيره اللبناني اليوم عند الساعة السادسة مساء على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب.ويهدف المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية، وتبديل الصورة التي ظهر بها الأربعاء الماضي، بعد أن خسر من المنافس ذاته بثلاثية نظيفة، وسط متابعة دقيقة من المدرب السابق لمنتخب السيدات ماهر أبو هنطش، والمتوقع بأن يتسلم مهمة المدير الفني للكرة النسوية بالاتحاد مستقبلا.ولم يظهر منتخب الشابات بصورة طيبة في اللقاء الأول، واستحق الخسارة التي تلقاها أمام منتخب أظهر إمكانيات فنية جيدة، واستغل الأخطاء الدفاعية المتعددة التي ارتكبها دفاع المنتخب وتحديدا في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل جميع الأهداف.ويتطلع المدير الفني للمنتخب حسام أبو رياش، إلى تحسين الصورة التي ظهر عليها بالمباراة من الناحية الفنية، دون النظر للنتيجة بصورة كبيرة، على اعتبار أن المباريات الودية فرصة للوقوف على الأخطاء ومعالجتها، وهو ما سعى إليه المدرب في التدريبات خلال اليومين الماضيين.ويتحضر منتخب الشابات للاستحقاقات المقبلة وأهمها التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، علما بأنه حصل على وصافة بطولة غرب آسيا، والتي أقيمت في مدينة الزرقاء خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.وتعد المباريات الودية العديدة مع مدارس مختلفة، فرصة مثالية للمدرب أبو رياش وجهازه المعاون، من أجل تحقيق أكبر فائدة فنية، إضافة إلى اعتماد طريقة لعب معينة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نظرة المدرب المستقبلية تتمثل في متابعة مباريات دوري المحترفات الذي سينطلق منتصف الشهر المقبل، لاستدعاء لاعبات جدد في حال بروزهن مع فرقهن.ومن المتوقع أن يعتمد أبو رياش في قائمته الأساسية بمواجهة اليوم على كل من سيلين سيف، نور عمر، مايا عوض الله، ريحانة معتز، ميرا عطاري، لمار صالح، راما الخاشوك، حلا مرار، كندا التيتي ختام شقير وأروى البطاينة.وعلى الطرف المقابل، يأمل المنتخب اللبناني تكرار نتيجة الفوز، ومواصلة العرض الفني المقنع الذي قدمه خلال المعسكر الحالي، مع المدرب وائل غرز الدين.ويبرز في تشكيلة المنتخب اللبناني كل من مارسيل سكيكي، وعد رعد، تيا ضاهر، هيا نجاد، آية رزق الله، لمى عابدين، ليا الحج علي، سيلين بيطار، سيسيل اسكندر، ياسمين همدر وأنجلينا سعادة.