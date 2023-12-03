"اتحاد الكرة" ينتظر تحديد "الوديات" قبل سفر المنتخب إلى قطر

يحيى قطيشات

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ينتظر اتحاد الكرة موافقات عدد من الاتحادات العربية والآسيوية التي خاطبها قبل أيام لمواجهة المنتخب الوطني في مباريات ودية، تحضيرا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين.وسيحدد الاتحاد موعد السفر للعاصمة القطرية الدوحة على ضوء الموافقات المنتظرة وتحديد مواعيد المباريات الودية، وحسب مصدر مطلع، يفترض أن يغادر المنتخب الوطني مطلع شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وقبل أيام من انطلاق البطولة، وذلك لغايات التأقلم على الأجواء في البلد المضيف وخوض المباريات الودية الاستعدادية على الملاعب القطرية.ويلعب المنتخب الوطني في منافسات المجموعة الخامسة التي تضم كلا من: كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، وسيواجه النشامى نظيره المنتخب الماليزي يوم 15 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الأردن على ستاد الجنوب.ويستكمل "النشامى"، مشواره في مشاركته الخامسة في النهائيات، بلقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم 20 من الشهر نفسه، عند الساعة الثانية والنصف عصرا وعلى ستاد الثمامة، فيما يختتم المنتخب الوطني مشواره في الدور الأول بمواجهة البحرين بالتوقيت نفسه وذلك على ستاد خليفة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته.وحسب الخطة التي وضعها المدير الفني للمنتخب حسين عموتة، يبدأ النشامى معسكره الداخلي يوم الثاني والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، بحضور اللاعبين المحليين، في انتظار اكتمال الصفوف مع التحاق اللاعبين المحترفين في الخارج تباعا في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وفق ما تنص عليه تعليمات الاتحاد الآسيوي بالسماح للاعبي المنتخبات بالانضمام للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم.وعلى الرغم من تجديد اتحاد الكرة الثقة بالمدرب حسين عموتة في ظل البداية غير الموفقة في منافسات التصفيات المشتركة، من خلال التعادل مع منتخب طاجكستان بهدف لهدف، والخسارة أمام المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، إضافة إلى سلسلة الخسائر في المواجهات الودية والنتائج الثقيلة والأداء الفني غير المقنع، يقف الجهاز الفني على المحك في البطولة الآسيوية لإثبات قدراته الفنية في قيادة المنتخب نحو مونديال 2026.وساهمت النتائج الضعيفة والخسائر في عهد المدرب عموتة، بتراجع المنتخب الوطني لكرة القدم 5 مراكز على موقعه في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث حل المنتخب في المركز السابع والثمانين عالميا والثالث عشر آسيويا، والحادي عشر على الصعيد العربي.ومن المنتظر أن يعود عموتة إلى العاصمة عمان خلال الأيام المقبلة، بعد قضاء إجازته الخاصة في المغرب، تمهيدا لوضع الرتوش الأخيرة على قائمة اللاعبين للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، حيث يأمل الشارع الرياضي، بأن تضم أفضل اللاعبين المحليين والمحترفين بالخارج والذين يستحقون تمثيل المنتخب من الناحيتين الفنية والبدنية، في ظل الانتقادات الحادة من المتابعين للتشكيلات الماضية التي اختارها عموتة.وبينت النتائج الفنية في التصفيات الآسيوية المزدوجة للمنتخبات التي تلعب مع النشامى في المجموعة نفسها، في نهائيات كأس آسيا صعوبة مهمة النشامى، حيث حقق المنتخب الكوري انتصارين كبيرين على المنتخبين السنغافوري بخماسية نظيفة، والصيني بثلاثية من دون رد. وسجل المنتخب الماليزي فوزين على منتخب قيرغيزستان بنتيجة 4-3، ومنتخب الصين تايبية بهدف من دون رد، فيما تغلب المنتخب البحريني على المنتخب اليمني بهدفين نظيفين، وخسر أمام المنتخب الإماراتي بالنتيجة نفسها.