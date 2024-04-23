اختبار ودي لمنتخب الشابات أمام لبنان اليوم

مهند جويلس

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوي تحت 20 عاما، اختبارا وديا قويا أمام المنتخب اللبناني اليوم، في المباراة التي ستقام على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب عند الساعة السادسة مساء.

اضافة اعلان



ويتطلع منتخب الشابات تحت قيادة مدربه الجديد حسام أبو رياش، لتسجيل فوز معنوي مهم في أول محطاته الإعدادية نحو التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقبلة، علما بأن لم يخض أي مباراة رسمية أو ودية منذ عام.



وفي تصريح للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أكد أبو رياش أن قائمة اللاعبات الحالية جاءت بعد متابعة حثيثة لدوري الشابات رفقة الجهاز الفني المعاون، وعقب الاختبارات المكثفة خلال الفترة السابقة.



وأضاف: "نسعى من خلال مواجهتي لبنان لحصد الفائدة الفنية المرجوة، حيث تعد هذه المحطة التحضيرية مهمة جدا للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبات، تأهبا للمرحلة المقبلة".



وتضم قائمة منتخب الشابات لمواجهتي لبنان 25 لاعبة هن: ميرا عطاري، جنة معتوق، جنان الصاحب، ريحانة معتز، مايا عوض الله، رنين أبو سرور، ليليا الساحلي، حلا الرمامنة، ملاك الخضراوي، سيلين عادل، أروى البطاينة، راما الخاشوك، زينة الداود، ساجدة رمضان، سوار عبيد، لمار صالح، نور عمر، كندا التيتي، رناد الشويكي، حلا مرار، رنيم حماد، رغد الطراونة، سما الروسان، ليان المومني وختام شقير.



ويبرز من المنتخب الوطني اللاعبة أروى البطاينة، والتي كانت إحدى أفضل اللاعبات في الموسم الماضي بدوري المحترفات بفريق عمان اف سي، حيث كانت الأكثر مشاركة إلى جانب زميلتها بالفريق راما الخاشوك.



والتقى الطرفان في آخر مناسبة قبل عام على الملعب ذاته، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا بالأدوار الأولى، وانتهت المواجهة بالتعادل بدون أهداف، ليخطف المنتخب اللبناني بطاقة العبور للدور الثاني بفارق الأهداف.



ويتجدد اللقاء بين الطرفين السبت المقبل على الملعب والتوقيت ذاته، قبل أن تتوقف التدريبات من أجل تفريغ اللاعبات لأنديتهن تحضيرا لانطلاق منافسات دوري المحترفات بنسخته السادسة، والمتوقع انطلاقه في منتصف شهر أيار (مايو) المقبل.



وعلى الطرف المقابل، وصل وفد المنتخب اللبناني أول من أمس، وأجرى مرانه الأخير أمس تحضيرا للمواجهة الودية المرتقبة، إذ يقود المنتخب كمدير فني المدرب وائل غرز الدين، والذي سبق له وأن خاض تجربة تدريبية في الأردن برفقة فريق الاتحاد.



وتضم قائمة المنتخب اللبناني كل من مارسيل سكيكي، نور حمودي، هيا نجاد، عبير مجاهد، لين مطران، سيلين بيطار، وعد رعد، اينا رزق الله، ليا هاشم، تالا أبي عقل، تيا ريتا ضاهر، باولا كرم، سيسيل اسكندر، لمى عابدين، أنجلينا سعادة، ياسمين همدر، ليا الحج علي، تاتيانا كنعان، آنا عسيران، لونا حازم وشيرين حسنو.