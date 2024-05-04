السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استقالة حياصات تجسد الانقسام في إدارة الفيصلي

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فراس حياصات
عمان-الغد- جسدت الاستقالة التي تقدم بها عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي فراس حياصات، حالة الانقسام التي يمر بها مجلس إدارة النادي، رغم النتائج الجيدة التي يحققها فريق كرة القدم في منافسات دوري المحترفين.اضافة اعلان
وأعلن حياصات يوم أمس، عن تقديم استقالته رسميا لمجلس إدارة النادي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بسبب غياب العمل بروح الفريق في مجلس الإدارة، وانقسام المجلس على نفسه، الأمر الذي يجعل عليه من الصعب العمل في مثل هذه الأجواء السلبية التي لا تساعد على الإنجاز والتقدم. مؤكدا عودته لتشجيع الفريق من المدرجات.
وتوقع البعض في النادي الفيصلي، أن يتقدم عضو آخر من المجلس باستقالته قريبا، في حال لم يتم تطويق هذه الأزمة التي تهدد مستقبل مجلس الإدارة الذي ومنذ انتخابه يعيش في حالة من الخلافات المتكررة التي تسببت في استقالات ومشاكل أثارت حفيظة جمهور النادي الكبير الذي طالما نادى بالحفاظ على استقرار النادي إداريا، لما لذلك من دور في تحقيق النتائج اللافتة لفريق كرة القدم.
يشار إلى أن عضوي الإدارة لانا الجغبير وأحمد قطيشات، سبق وأن قدما استقالتهما في وقت سابق، بسبب الخلافات.
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