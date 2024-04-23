الوحدات يستقبل لاعبي "الأولمبي" والعوضات يغيب أسبوعين

مصطفى بالو

استقبل فريق الوحدات لاعبيه ضمن صفوف المنتخب الأولمبي، بعد عودة الأخير من مشاركته في نهائيات آسيا تحت 23 عاما، وذلك من خلال مشاركتهم تدريب الفريق الذي أقيم على ملعب النادي بمجمع غمدان أمس، وذلك ضمن استعداداته لاستئناف دوري المحترفين بكرة القدم، من خلال الجولة 17 حين يلاقي الوحدات نظيره شباب الأردن، يوم الجمعة المقبل عند الساعة 6 على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.

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ورغم ابتعاده عن الصدارة، وفقدانه حظوظ المنافسة باللقب، إلا أن الوحدات يعنيه التمسك بالمركز الثالث الذي يقف فيه حاليا برصيد 32 نقطة، خلف الحسين إربد المتصدر برصيد 44 نقطة، والفيصلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.



وكان فريق الوحدات تدرب بقيادة المدير الفني رأفت علي ومساعده باسم فتحي، بصفوف منقوصة في وقت سابق، وصلت الغيابات فيه إلى 12 لاعبا، بسبب إصابة

كل من بهاء فيصل، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، يوسف

أبو الجزر، محمود زعترة ، وأحمد سمير واللاعبين الذين تواجدوا في صفوف المنتخب الأولمبي في قطر وهم أحمد الجعيدي، عرفات الحاج، دانيال عفانة، مهند أبو طه، عامر جاموس، إبراهيم صبرة.



واكتملت الصفوف في تدريب الفريق أمس، باستثناء العوضات وبهاء فيصل، في الوقت الذي يبذل فيه المدير الفني للفريق رأفت علي، جهودا كبيرة، لتجهيز الفريق لهذه المباراة، والوصول باللاعبين إلى الجهازية المطلوبة بدنيا وفنيا وذهنيا، وذلك لتحديد خياراته للمباراة المهمة أمام شباب الأردن، والذي يطمح من خلالها إلى وضع الفريق على سكة الانتصارات، بعد الخسارة أمام الفيصلي بنتيجة 0-2، والتعادل أمام متصدر الدوري سلبا في الأسبوعين 15 و16 من منافسات دوري المحترفين.



وأكد مصدر مقرب من إدارة نادي الوحدات، أن هناك استياء من نقل مباراة الفريق المقررة يوم الجمعة المقبل أمام شباب الأردن، من ستاد عمان الدولي إلى ملعب "البترا"، وإن كان مقدرا انشغال ستاد عمان الدولي بأعمال الصيانة؛ بسبب تجهيزه لمباراتي المنتخب الوطني الأول في التصفيات الآسيوية المونديالية أمام طاجيكستان والسعودية، إلا أنه أشار أن المزعج أن اتحاد الكرة ودائرة المسابقات، دائما ما تفاجئ الوحدات وأندية المحترفين بالمستجدات، ما يشير إلى غياب التخطيط والبرمجة الواضحة والتنسيق مع الأندية، ما جعل أندية المحترفين تعيش أيضا أطول دوري بتاريخ المسابقات المحلية، مما يزيد من الأعباء المالية والضغوطات على أندية المحترفين، والتي تمتد إلى الموسم المقبل الذي سينطلق بعد أقل من شهر على انتهاء الموسم الحالي.



وخلد لاعب الوحدات أنس العوضات إلى عملية جراحية في مستشفى الملكة علياء أمس، والتي تكللت بالنجاح حيث احتاج إلى ثقب في مكان الإصابة بالعضلة الخلفية، وأخذ إبرة البلازما في ذات المنطقة المصابة، ما يجعله يحتاج إلى الراحة لمدة تصل إلى أسبوعين، ليفتقد الوحدات جهوده خلال المرحلة المقبلة، إلا إنه سيستفيد من خدماته في آخر الأسابيع، ومسابقة كأس الأردن التي باتت الهدف الأهم للوحدات للاحتفاظ باللقب، بعد خروجه من دائرة المنافسة بالدوري، والذي يلاقي فيه مغير السرحان في دور الـ16 من مسابقة الكأس، التي حددت دائرة المسابقات موعدها أمس، لتقام في السادس من آيار (مايو) المقبل عند 8:45 مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

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