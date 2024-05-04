خصم %40 من المستحقات يشعل الخلاف بين الوحدات و"فيصل"

مصطفى بالو

اضافة اعلان

عمان- اشتعل الخلاف بين الوحدات ولاعب فريق كرة القدم بالنادي بهاء فيصل، بعد خصم ما مجموعه 40 % من مستحقات اللاعب المالية.وأصدر الوحدات قراره، بناء على اللوائح الداخلية للفريق، والتي تنص على خصم 25 %، من مستحقات اللاعب المصاب و15 %، من مستحقات اللاعب الذي لا يشارك في تدريبات الفريق.وجاء ذلك، بعد غياب فيصل لفترة طويلة منذ تعاقده مع الوحدات، بسبب عملية التأهيل من الإصابة التي اضطر على إثرها إلى إجراء 3 عمليات في الركبة بواقع اثنتين في قطر وواحدة في إسبانيا، وكذلك عدم مشاركته بالتدريبات مستندا إلى تقرير طبيبه باسل عواد، الذي يوصي بعدم تدريبه على ملاعب صلبة، ومشاركته التدريبات الجماعية على ملاعب عشبية.ورد أمين سر نادي الوحدات الناطق الإعلامي عوض الأسمر على استفسارات “الغد”، قائلا: “استند مجلس الإدارة في قرار الخصم إلى مواد اللائحة الداخلية للفريق الأول، ولها بنودها الواضحة والمعممة على اللاعبين، وتعتبر وسيلة لتنظيم العمل بين النادي واللاعب، من خلال إدارة نشاط كرة القدم”.وتابع: “هذه اللائحة تنهي الجدل بالكثير من المواقف الخلافية كحالة بهاء فيصل، والتي تعاملنا معها عقب موضوع إصابته التي زادت على شهرين، وفيها تفصيلات لنسبة الخصم في كل فترة غياب بعد الشهرين، علما بأننا تعاقدنا مع اللاعب في الأول من حزيران (يونيو) العام الماضي، وأبلغنا بنفسه بأنه سيكون جاهزا في آب (أغسطس)، أي بعد شهرين من توقيع العقد، إلا أن ذلك لم يحدث”.وعن الخصم الثاني والمقرر بـ15 % من مستحقات فيصل، أجاب الأسمر: “هذا الخصم جاء تنفيذا للائحة الداخلية للفريق أيضا، والتي تتناول فترات عدم مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق الجماعية، وبحسب اللائحة، يتم خصم ما نسبته 15 %، تضاف إلى الخصم الأول، وتم إبلاغ اللاعب بهذا القرار الذي يأتي ضمن عمل مجلس الإدارة للحفاظ على حقوق النادي المالية، خصوصا وأن اللاعب لا يشارك الفريق في التدريبات ولا المباريات الرسمية منذ فترة طويلة”.وبحسب تصريحات سابقة للأسمر، فإن النادي حاول التفاهم مع فيصل في أكثر من مرة، وطالبه بتخفيض عقده في السنة الثانية عن المتفق عليه، بسبب عدم مشاركته فريق الكرة الأول التدريبات أو المباريات، حيث شارك لدقائق معدودة في 3 مباريات منها واحدة آسيوية واثنتين محلية، لمدة لا تتجاز 75 دقيقة منذ تعاقده مع النادي، إلا أن اللاعب رفض ذلك وتمسك بعقده وحصوله على مستحقاته كاملة، على حد تعبير الأسمر.يذكر، أن مشكلة الوحدات وبهاء فيصل، طفت على سطح الأحداث مؤخرا، بعد تسلم إدارة نادي الكتاب توصية من طبيب اللاعب باسل عواد المتخصص في جراحة العظام والمفاصل، يؤكد بعدم تدريب وخوض بهاء فيصل للمباريات على أرضية اصطناعية، حفاظا على سلامته وموهبته التهديفية النوعية، مطالبا النادي بالصبر على اللاعب تبعا لنجوميته وما قدمه لفريق الوحدات فنيا، قبل احترافه في الشمال القطري وتعرضه لهذه الإصابة بالرباط الصليبي، خلال مشاركه المنتخب الوطني في مباراته أمام المغرب، ببطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2021.وكان فيصل، ساهم في فوز الوحدات بلقب الدوري 4 مرات، وكأس الكؤوس مرتين، وكأس الأردن مرة واحدة، ودرع اتحاد الكرة مرة واحدة”، وسجل للوحدات خلال الفترة 2015 - 2019، 53 هدفا، منها 30 هدفا في بطولة الدوري و11 هدفا في مسابقات كأس الأردن وكأس الكؤوس ودرع الاتحاد، و12 هدفا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وبرع في صناعة الألعاب، حين تميز بـ17 تمريرة حاسمة في البطولات المحلية والآسيوية، واللافت أن بهاء فيصل احترف مع نادي الكويت في مرحلة الإياب من الموسم 2017-2018، وكان قبل رحيله متصدرا لقائمة هدافي مرحلة الذهاب برصيد 8 أهداف، وعندما عاد إلى أحضان الوحدات الموسم 2018-2019، ظفر في الموسم الحالي، بلقب هداف الدوري برصيد 15 هدفا، ليس من بينها أي ركلة جزاء.من جانبه قال مصدر مقرب من اللاعب فضل عدم ذكر اسمه :” لا ينظر بهاء فيصل إلى موضوعه مع ناديه الأم ماليا، وإنما إلى طريقة التعامل، حين تم ايقاف راتبه بشكل تعسفي.وردا على ما يجري تداوله بشأن عدم التزام بهاء بالتدريبات قال: هذا الحديث ليس صحيحا، حيث يتواجد بهاء في كل تمرين، لكن بحسب توصية طبيبه د.باسل عواد، والتي صادق عليها الجهاز الطبي للفريق، بأن أموره طيبة لكن حساسية الوضع في مفصل الركبة، تمنعه من التدريب على أرض صلبة، وإنما على أرض عشبية”.وشدد المصدر : “ العقد شريطة المتعاقدين، واتفاجأ من رد المدير الفني رأفت علي للاعب بهاء بانه خارج حساباته، لكن بهاء ملتزم بالتدريبات ومتمسك بعقده، طالما أن الأمور لا تسير بشكل مهني، واتباع الأطر العملية حيث أن ارتباط بهاء بمدير نشاط الكرة، وليس مع رئيس النادي أو أمين السر مباشرة، وحاليا لن يرد إلا من خلال البريد الإلكتروني للنادي، ولا نريد التصعيد ونتمنى الجلوس على طاولة الحوار لإنهاء الموضوع الخلافي، ولدى بهاء محاميه وقنوات الرد الرسمية في حال تم تصعيد الموقف”.