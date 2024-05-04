السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ريال مدريد يستعد لبايرن بتجاوز قادش.. وخسارة قاسية للفريق "البافاري"

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لاعب ريال مدريد ابراهيم دياز يحتفل على طريقته بهدفه في مرمى قادش أمس -(من المصدر)
مدن - استعد ريال مدريد لإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بايرن ميونيخ مساء الأربعاء، بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق الفوز على ضيفه قادش بثلاثية نظيفة أمس، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.اضافة اعلان
وقرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرينجي، الدفع بعدد من اللاعبين البدلاء، أبرزهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الغائب من بداية الموسم تقريبا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، من أجل منح العناصر الأساسية بعض الراحة قبل موقعة بايرن.
وبعد شوط أول سلبي من المباراة التي احتضنها ملعب “سانتياجو برنابيو”، جاءت ثنائية الفريق الملكي في الشوط الثاني، حيث افتتح النجم المغربي براهيم دياز باب التسجيل بعد 6 دقائق من بداية الشوط، من تصويبة من داخل المنطقة سكنت الشباك.
وفي الدقيقة 68، واصل دياز تقمص دور البطولة، ولكن هذه المرة بصناعة الهدف الثاني للنجم الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي احتاج لدقيقتين فقط لهز الشباك بعد نزوله كبديل للتركي أردا جولر.
ورفع بيلينجهام بهذا الهدف محصلته في الليجا إلى 18 هدفا، بفارق هدف خلف المتصدر الأوكراني أرتيم دوفبيك، مهاجم جيرونا.
وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، اختتم خوسيلو، ثلاثية أصحاب الأرض.
وبهذا الفوز، يستعد ريال مدريد للتويج بطلا المسابقة، بعدما وسع فارق الصدارة مع برشلونة إلى 14 نقطة، بانتظار ما أسفرت عنه مباراة الأخير أمام جيرونا في وقت متأخر من مساء أمس.
وفي الجهة المقابلة، أشعل شتوتجارت فتيل الصراع على الوصافة مع ضيفه بايرن ميونيخ عندما تغلب عليه 3-1 في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني.
وكان شتوتجارت البادئ بالتسجيل عبر مدافعه السويسري ليونيداس ستيرجيو (29)، لكن بايرن ميونيخ ردّ بعد ثماني دقائق بواسطة هدافه الدولي الإنجليزي هاري كاين (37 من ركلة جزاء).
وهو الهدف الـ36 لكاين هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة الهدافين بفارق 10 أهداف أمام أقرب مطارديه مهاجم شتوتجارت الدولي الغيني سيرهو غيراسي.
وبات كاين على بعد خمسة أهداف من الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد (41) للنجم السابق لبايرن ميونيخ والحالي لبرشلونة الإسباني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الموسم 2020-2021.
وانتظر شتوتغارت الدقيقة 83 للتقدم مجددا عبر لاعب الوسط الكوري الجنوبي وو-ييونج جيونج، قبل أن يوجّه المهاجم الكونغولي الديموقراطي سيلاس الضربة القاضية للفريق البافاري بتسجيله الهدف الثالث (90+3).
واستعاد شتوتجارت نغمة الانتصارات بعد تعادلٍ وخسارة ورد الدين لمنافسه بعد خسارته أمامه بثلاثية نظيفة ذهابا، معززا حظوظه في إنهاء الموسم في الوصافة للمرة الأولى منذ 2003 والخامسة في تاريخه بعد 1935 و1953 و1979.
وعزّز شتوتجارت موقعه في المركز الثالث برصيد 67 نقطة وبات على بعد أربع نقاط من تخطّي عدد النقاط القياسي الذي حققه في دوري النخبة (70) حين توّج بطلا في الموسم 2006-2007.
وقلَّص شتوتجارت الفارق إلى نقطتين عن بايرن الذي تلقى ضربة موجعة قبل رحلته إلى العاصمة الإسبانية.
وتعرّض بايرن لضربة موجعة بإصابة مدافعه الدولي البرتغالي رفاييل جيريرو في الدقيقة 17 واضطر مدربه توماس توخيل إلى الدفع بليون غوريتسكا مكانه بعدما أراحه في بداية المباراة على غرار الجناح لوروا ساني والمدافع الدولي المغربي نصير مزراوي قبل أن يدفع بهما في الشوط الثاني. -(وكالات)
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