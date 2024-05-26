 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

زياد عشيش يعبر المحطة الأولى في التصفية الثانية المؤهلة للأولمبياد

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زياد عشيش

  فاز لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش اليوم، في أولى نزالاته بالتصفية العالمية الثانية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) والمقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

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وتمكن زياد عشيش من تحقيق الفوز في دور الـ64 على اللاعب الألباني ألبان بقيري ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم، وسيلتقي زياد عشيش في دور الـ32 يوم الثلاثاء المقبل مع اللاعب النيوزيلندي ويندل ستانلي.


ويستكمل المنتخب الوطني للملاكمة يوم غد الإثنين مشاركته في التصفية، حيث سيلتقي اللاعب حسين عشيش في دور الـ32 مع اللاعب البلجيكي حادجيت، وبدوره سيلتقي اللاعب عدي الهنداوي في دور الـ ٦٤ مع لاعب أنتيجوا وباربودا، أسكا ياكيتا.


ويمثل المنتخب الوطني في هذه التصفية كل من، حنان نصار (وزن تحت 50 كغم وتتنافس على 4 بطاقات مؤهلة) وحذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم ويتنافس على 4 بطاقات مؤهلة) ويوسف عشيش (وزن تحت 57 كغم ويتنافس على 3 بطاقات مؤهلة) وزياد عشيش (وزن تحت ٧١ كغم ويتنافس على 5 بطاقات مؤهلة) وحسين عشيش (وزن تحت 80 كغم ويتنافس على 3 بطاقات مؤهلة) وعدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم ويتنافس على 4 بطاقات مؤهلة).


وتعتبر هذه المحطة هي الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس والتي تنطلق يوم 26 تموز (يوليو) المقبل.

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