السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"شباب اليد" إلى جانب عمان والهند بالبطولة الآسيوية

1714843641648921800
جانب من حفل إجراء القرعة أمس - (من المصدر)
عمان -الغد- جاء المنتخب الوطني للشباب بكرة اليد، في المجموعة الثالثة للبطولة الآسيوية، التي تقام في الأردن خلال الفترة من 16 ولغاية 27 تموز (يوليو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم المقررة في بولندا صيف العام المقبل، وتشهد مشاركة  13 منتخبا من القارة الآسيوية هي إلى جانب المنتخب الوطني، منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين والصين تايبيه وهونغ كونغ وإيران والسعودية والبحرين، والكويت وعمان الهند وقطر والكويتاضافة اعلان
وجاء إلى جانب المنتخب الوطني في هذه المجموعة منتخبي عمان والهند، في الوقت الذي ضمت فيه المجموعة الأولى منتخبات البحرين والسعودية وهونغ كونغ، وضمت المجموعة الثانية منتخبات الكويت وإيران والصين، فيما جاء في المجموعة الرابعة منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين تايبيه وقطر. 
وحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي سيتم توزيع المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، وتلعب لقاءات الدور الأول وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، والفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان إلى دور الثمانية، وفيه سيتم تقسيم هذه الفرق إلى مجموعتين، حيث يتأهل إلى الدور قبل النهائي، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني، إضافة إلى تأهلهم مباشرة إلى بطولة العالم، بينما تخوض بقية المنتخبات لقاءات تحديد المراكز. 
وعلى هامش القرعة وقع الاتحاد الأردني مع الاتحاد الآسيوي، اتفاقية استضافة البطولة، والتي تقام مبارياتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، فيما تحتضن صالات قصر الرياضة وجامعة فيلادلفيا والكلية العلمية الإسلامية تدريبات المنتخبات.
إلى ذلك يواصل المنتخب الوطني للشباب تدريباته وتحضيراته، استعدادا للمشاركة في هذه البطولة، بحثا عن نتائج ايجابية، تعكس حجم الاهتمام الذي باتت كرة اليد تحظى به من قبل اتحاد اللعبة وأركانها، في إطار البحث عن نتائج أفضل على الصعيد الخارجي.
ويأمل المنتخب الوطني للشباب، بتحقيق نتائج لافتة في البطولة، رغم المنافسة القوية المتوقعة من قبل المنتخبات المشاركة، والتي خاضت معسكرات تدريبية ومباريات ودية، تحضيرا للمشاركة في هذا التجمع الذي يتوقع أن يأتي قويا ومثيرا.
يشار إلى أن اتحاد كرة يد، بدأ تطبيق خطة عمل إستراتيجية، تهدف إلى تطوير اللعبة، من خلال البدء في فرق الفئات العمرية وايلائها اهتماما أكبر، من أجل اكتشاف جيل واعد، قادر على اثراء المنتخبات الوطنية والأندية، بما يخدم اللعبة مستقبلا، وبالتالي بناء قاعدة صلبة قادرة على التميز لاحقا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1714854494219438700

ريال مدريد يستعد لبايرن بتجاوز قادش.. وخسارة قاسية للفريق "البافاري"

منذ 40 دقيقة
النادي الفيصلي

الفيصلي يرفض إستقالة حياصات

منذ 47 دقيقة
1714841238268839400

خصم %40 من المستحقات يشعل الخلاف بين الوحدات و"فيصل"

منذ1 ساعة
Untitled-1

الغوطاني يحقق حلمه ويمثل فريق اللاجئين بمنافسات التايكواندو الأولمبية

منذ1 ساعة
Untitled-2

استقالة حياصات تجسد الانقسام في إدارة الفيصلي

منذ1 ساعة
1714832115458476400

"البوندسليجا".. محاولات جادة لزيادة شعبية البطولة في المنطقة العربية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

حاء الحديقة

نادر رنتيسي |اليوم
ترجمات
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات |منذ 42 دقيقة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات | منذ24 ساعة
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات | منذ24 ساعة
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الصابرون

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر
 
 