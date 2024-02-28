الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هالاند يعود للتهديف بخماسية بمرمى لوتون

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هالاند خلال احتفاله بأحد الأهداف أمام لوتون

وجه النجم النرويجي إيرلنغ هالاند تهديداً لمنافسي فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي قائلاً بأنه عائد إلى أفضل مستوياته بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وذلك بعدما سجل 5 أهداف في فوز فريقه على لوتون 6-2 مساء الثلاثاء بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هالاند أول "هاتريك" له مع سيتي خارج ملعب الاتحاد، كما بات أول لاعب يسجل 5 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بكأس الاتحاد منذ جورج بيست عام 1970.

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وقال هالاند عقب المباراة في تصريحات لـ"إي.تي.في": أنا عائد إلى أفضل مستوياتي وأشعر بأنني على ما يرام، إنه شعور رائع.

وأتبع الهداف النرويجي: نحن قادمون وتنتظرنا فترة رائعة، وأؤكد بأننا مستعدون للهجوم.

وعن زميله البلجيكي كيفن دي بروين أجاب: دي بروين رائع. إنه يفعل ما يتميز به. اللعب معه من دواعي السرور، نعرف ما يريده كل منا من الآخر. والأمر يعمل جيدا.

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