15 لاعبا ولاعبة يدشنون المشاركة الأردنية في "عربية المصارعة" اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان - تشهد صالة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، الظهور الأول لـ15 لاعبا ولاعبة يمثلون المنتخب الوطني مع انطلاقة منافسات البطولة العربية للمصارعة للفئتين تحت 17 و23 عاما "حرة وروماني وسيدات"، والتي تختتم بعد غد، وسط مشاركة قياسية لنحو 186 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 دولة عربية.وينتظر أن تكون القرعة قد سحبت في وقت متأخر من أمس على هامش الاجتماع الفني، وسبقها اجتماع الاتحاد العربي، إلى جانب إقامة دراسات الحكام المستجدين والترقية للدرجة الدولية، في البطولة التي تشارك بها دول، البلد المنظم "الأردن" والسعودية ولبنان والعراق وسورية ومصر وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب وقطر.وتبدأ، اليوم، منافسات المصارعة الحرة تحت 23 عاما ومصارعة السيدات للفئة تحت 17 عاما بإقامة الفحص الطبي والميزان، على أن تبدأ الأدوار التمهيدية الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا، ثم تنطلق نهائيات الأوزان الساعة الرابعة وتستمر حتى السابعة مساء، ويعقبها مراسم التتويج للاعبين الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى بكل وزن.وتشهد منافسات الفترة الصباحية ظهور لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة الحرة تحت 23 عاما، وهم: ورد عشا الدوايمة (وزن تحت 57 كغم) وصهيب رمزي المرافي (وزن تحت 61 كغم) وزيد اسحاق يعقوب (وزن تحت 65 كغم) ومؤمن صب لبن (وزن تحت 70 كغم) واورتس شاميل (وزن تحت 74 كغم) وارزو شاميل (وزن تحت 79 كغم) وعبدالله مكون (وزن تحت 86 كغم) وعبدالكريم أبو ادعيج (وزن تحت 92 كغم)، بقيادة المدربين رمزي وهاني المرافي.كما تدشن لاعبات المنتخب الوطني للسيدات للفئة تحت 17 عاما، مشاركتهن في البطولة العربية تحت قيادة المدرب رائد القيسي، وهن: دينا عماد (وزن تحت 46 كغم) وجنى أبو شاور (وزن تحت 49 كغم) وليان السكر (وزن تحت 53 كغم) ومايا قطيشات (وزن تحت 57 كغم) وزينة شداد (وزن تحت 61 كغم) وتالا أبو خيط (وزن تحت 65 كغم) ومريم أبو حماد (وزن تحت 69 كغم).وتستأنف البطولة، غدا، بإقامة الأدوار التمهيدية لنزالات المصارعة الرومانية للرجال ومصارعة السيدات للفئة تحت 23 عاما بدءا من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الواحدة ظهرا، على أن يقام حفل الافتتاح الرسمي للبطولة عند الساعة 4:30 مساء، قبل أن تنطلق النهائيات عند الساعة 5:30 مساء وتستمر حتى الساعة 7:30 مساء مع مراسم التتويج.وتختتم منافسات البطولة بعد غد، بإقامة الأدوار التمهيدية للمصارعة الحرة والرومانية للفئة تحت 17 عاما بالفترة الزمنية من 10 صباحا إلى 1 ظهرا، فيما تبدأ النهائيات عند الساعة 4 مساء وتختتم عند السابعة مساء، ويعقبها مراسم التتويج وختام البطولة.