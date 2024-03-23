"الطاقة تمدد عطاء تنفيذ مشروع طاقة شمسية بالأزرق

رهام زيدان

اضافة اعلان

عمان- أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مؤخرا عن تمديد عطاء طرحته لانشاء مشروع للطاقة الشمية في منطقة الأرزق عن طريق مبادلة دين مع الحكومة الإسبانية.ومددت الوزراة الموعد النهائي لتسليم وثائق العطاء حتى 18 من الشهر المقبل بدلا من الموعد المقرر سابقا في السابع والعشرين من الشهر الحالي وذلك لتنفيذ مشروع الأزرق الثاني للطاقة الشمسية، الذي سينفذ من خلال اتفاقية مبادلة الدين مع الحكومة الإسبانية الموقعة عام 2001.وحصلت وزارة الطاقة والثروة المعدنية (NMEMR) على تخصيص أموال من آلية مبادلة الديون الثنائية الإسبانية الأردنية لتغطية تكلفة إنشاء محطة متصلة بشبكة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في موقع الأزرق، وعليه، تخضع هذه المناقصة لآلية مبادلة الديون المتعلقة بالتنمية بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا الموقعة عام 2001.ودعت الوزارة الشركات للمشاركة في هذا العطاء لتصميم وتوريد وبناء وتشغيل وصيانة وضمان محطة الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة والتي سيتم تنفيذها على أساس تسليم المفتاح..وافتتح المشروع الأول من مشاريع الخلايا الشمسية في منطقة الأزرق بتمويل إسباني عام 2015 إذ اعتبر المشروع في ذلك الوقت من المشاريع الأولى من نوعها التي يتم تنفيذها بأسلوب عقد المقاولة " تسليم مفتاح"، وربطها على الشبكة الكهربائية وهي مملوكة بالكامل للحكومة. وترجع إدارة وتشغيل وصيانة هذه المشاريع إلى شركة السمراء لتوليد الكهرباء الحكومية، وتشغيل وصيانة خطوط النقل ومحطة التحويل لشركة الكهرباء الوطنية.ويتكون المشروع الأول المنفذ من خلال اتفاقية مبادلة الدين مع الحكومة الإسبانية من 7355 وحدة لوح شمسي وبقدرة 2.17 ميجاواط ذروة وتم تنفيذه بكلفة 3.5 مليون دينار من قبل الشركة الإسبانية اتيروسا دي جي كي.وبحسب الوزارة فإن الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت حتى نهاية تموز الماضي حوالي 2526 ميجاواط، ساهمت بنسبة 29 % من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية عام 2022 مقارنة مع حوالي 26 % خلال عام 2021.وتوزعت هذه الاستطاعة توزعت بواقع 1498 ميجاواط من المشاريع التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة وبنسبة 59 % من إجمالي الاستطاعة المركبة و1027 ميجاواط من مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكاتهم باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور، وهي تمثل حوالي 41 % من إجمالي الاستطاعة المركبة.