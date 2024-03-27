بورصة عمان تنخفض 0.17%

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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان أمس بنسبة 0.17 % ، لينهي التداولات عند مستوى 2471.88 نقطة.وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 5.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2،041 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 80 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.43 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.24 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.06 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والانشائية، الفنادق والسياحة، التأمين، الخدمات المالية المتنوعة، التكنولوجيا والاتصالات 4.55 %، 1.32 %، 0.24 %، 0.15 %، 0.15 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأدوية والصناعات الطبية، النقل، الصناعات الكيماوية، الطاقة و المنافع، العقارات، البنوك، الأغذية و المشروبات 0.60 %، 0.54 %، 0.46 %، 0.45 %، 0.43 %، 0.15 %، 0.08 %، 0.05 % على التوالي.