ترجيح تشغيل خدمات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي قبل نهاية العام الحالي

إبراهيم المبيضين

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عمان– رجح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات م.بسام فاضل السرحان أمس تشغيل خدمات الإنترنت الفضائي من قبل شركة "ستارلينك الأردن" في الأردن قبل نهاية العام الحالي.وقال السرحان في تصريحات صحافية لـ"الغد" إن "الشركة المملوكة لشركة "سبيس إكس" الأميركية ستعمل على تجهيز المحطات والمعدات ومركز البيانات التابع لها في محافظة العقبة خلال فترة الشهور القليلة المقبلة، لتكون الشركة جاهزة من النواحي الفنية والتقنية لإطلاق الخدمة وهو المتوقع قبل نهاية العام الحالي.وبحسب السرحان، فإنه من المتوقع بعد أن تتم الشركة إجراءاتها الفنية والتقنية أن تقوم بتفعيل أقمارها وتقديم خدماتها تجارياً في الأردن، مشيرا إلى أن إدخال هذه الخدمات للسوق الأردنية يعد إضافة مهمة لقطاع الاتصالات، وخاصة أن المملكة تصنف من أوائل الدول القليلة في المنطقة التي تدخل هذه الخدمات للسوق المحلية.وأكد أن مواصلة الشركة لتجهيز الأمور الفنية والتقنية يأتي بعدما وقعت الشركة رسميا مع هيئة الاتصالات خلال شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) الماضي اتفاقية رخصة اتصالات فئوية عامة وذلك استنادا لأحكام قانون الاتصالات والتعليمات التي تمكن الشركة من تفعيل خدماتها الساتلية في الأردن بعد أن استكملت أوراقها الرسمية لدى الهيئة وترخيصها كشركة عاملة في سوق الاتصالات المحلية.وفي حال بدء تقديم الشركة العالمية خدماتها في السوق المحلية، ستضاف إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيارات المتوافرة محليا للحصول على خدمات الإنترنت إذ تتنافس العديد من التقنيات السلكية واللاسكية والعديد من الشركة في توفير الخدمة للأردنيين.وبين السرحان أن الشركة ستقدم بحسب رخصتها خدمات الإنترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وفي المناطق ذات الكثافة السكانية الضحلة والنائية وغير المشمولة بالتغطية وذلك ضمن مشروعها العالمي الذي يحمل اسم "ستارلينك" للاتصالات، حيث تعد شركة "سبيس إكس" من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الإنترنت من خلال إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي تعمل بالاشتراك مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية.ويشار إلى أنه ما تزال كلفة الخدمات وطبيعتها التي ستقدمها الشركة في الأردن غير معروفة تماما، كما أنه ليس معروفا مدى شمولية خدماتها في ظل شح المعلومات المتاحة، إلا أن تكلفة خدمات الشركة التي تقدمها في دول أخرى من العالم عادة ما تكون مرتفعة.وتمتلك شركة "سبيس اكس"، من خلال مشروع شبكة "ستار لينك"، أقمارا صناعية يزيد عددها على 3000 قمر صناعي، ومن المتوقع أن تغطي عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية المدارات المنخفضة للأرض بغية تكوين شبكة إنترنت عالمية.إلى ذلك، أشار السرحان إلى أن شركة "سبيس إكس" كانت قبل نحو عام ونصف العام قد نفذت ونجحت في تجربة إطلاق خدمات الإنترنت الفضائية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وتسجيل أرقام وسرعات عالية في معدل سرعات تنزيل البيانات تراوحت بين 100 و200 ميغابايت في جنوب الأردن في العقبة تحديدا، بعد أن أخذت الموافقات اللازمة من قبل الهيئة.وبين أن هذه التجربة التي جرت كانت الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وهدفت وقتها إلى تشجيع إجراء التجارب الفنية لترخيص خدمات الاتصالات في المناطق قليلة الكثافة السكانية والنائية وغير المشمولة بالتغطية وعلى النحو الذي يضمن تنويع البدائل والخيارات المقدمة للمستفيدين من الخدمات المتنوعة بشكل عام وخدمات الإنترنت في المملكة، سواء عن طريق الخدمات الأرضية أو الراديوية.