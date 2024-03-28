الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترجيح تشغيل خدمات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي قبل نهاية العام الحالي

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - (أرشيفية)
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - (أرشيفية)
عمان– رجح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات م.بسام فاضل السرحان أمس  تشغيل خدمات الإنترنت الفضائي من قبل شركة "ستارلينك الأردن" في الأردن قبل نهاية العام الحالي. اضافة اعلان
وقال السرحان في تصريحات صحافية لـ"الغد" إن "الشركة المملوكة لشركة "سبيس إكس" الأميركية  ستعمل على تجهيز المحطات والمعدات ومركز البيانات التابع لها في محافظة العقبة خلال فترة الشهور القليلة المقبلة، لتكون الشركة جاهزة من النواحي الفنية والتقنية لإطلاق الخدمة وهو المتوقع قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب السرحان، فإنه من المتوقع بعد أن تتم الشركة إجراءاتها الفنية والتقنية أن تقوم بتفعيل أقمارها وتقديم خدماتها تجارياً في الأردن، مشيرا إلى أن إدخال هذه الخدمات للسوق الأردنية يعد إضافة مهمة لقطاع الاتصالات، وخاصة أن المملكة تصنف من أوائل الدول القليلة في المنطقة التي تدخل هذه الخدمات للسوق المحلية.
وأكد أن مواصلة الشركة لتجهيز الأمور الفنية والتقنية يأتي بعدما وقعت الشركة رسميا مع هيئة الاتصالات خلال شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) الماضي اتفاقية رخصة اتصالات فئوية عامة وذلك استنادا لأحكام قانون الاتصالات والتعليمات التي تمكن الشركة من تفعيل خدماتها الساتلية في الأردن بعد أن استكملت أوراقها الرسمية لدى الهيئة وترخيصها كشركة عاملة في سوق الاتصالات المحلية.
وفي حال بدء تقديم الشركة العالمية خدماتها في السوق المحلية، ستضاف إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيارات المتوافرة محليا للحصول على خدمات الإنترنت إذ تتنافس العديد من التقنيات السلكية واللاسكية والعديد من الشركة في توفير الخدمة للأردنيين.
وبين السرحان أن الشركة ستقدم بحسب رخصتها خدمات الإنترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وفي المناطق ذات الكثافة السكانية الضحلة والنائية وغير المشمولة بالتغطية وذلك ضمن مشروعها العالمي الذي يحمل اسم "ستارلينك" للاتصالات، حيث تعد شركة "سبيس إكس" من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الإنترنت من خلال إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي تعمل بالاشتراك مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية.
ويشار إلى أنه ما تزال كلفة الخدمات وطبيعتها التي ستقدمها الشركة في الأردن غير معروفة تماما، كما أنه ليس معروفا مدى شمولية خدماتها في ظل شح المعلومات المتاحة، إلا أن تكلفة خدمات الشركة التي تقدمها في دول أخرى من العالم عادة ما تكون مرتفعة.  
وتمتلك شركة "سبيس اكس"، من خلال مشروع شبكة "ستار لينك"، أقمارا صناعية يزيد عددها على 3000 قمر صناعي، ومن المتوقع أن تغطي عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية المدارات المنخفضة للأرض بغية تكوين شبكة إنترنت عالمية.
إلى ذلك، أشار السرحان إلى أن شركة "سبيس إكس" كانت قبل نحو عام ونصف العام قد نفذت ونجحت في تجربة إطلاق خدمات الإنترنت الفضائية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وتسجيل أرقام وسرعات عالية في معدل سرعات تنزيل البيانات تراوحت بين 100 و200 ميغابايت في جنوب الأردن في العقبة تحديدا، بعد أن أخذت الموافقات اللازمة من قبل الهيئة.
وبين أن هذه التجربة التي جرت كانت الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وهدفت وقتها إلى تشجيع إجراء التجارب الفنية لترخيص خدمات الاتصالات في المناطق قليلة الكثافة السكانية والنائية وغير المشمولة بالتغطية وعلى النحو الذي يضمن تنويع البدائل والخيارات المقدمة للمستفيدين من الخدمات المتنوعة بشكل عام وخدمات الإنترنت في المملكة، سواء عن طريق الخدمات الأرضية أو الراديوية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

91 % من الأردنيين يستخدمون الإنترنت

منذ1 ساعة
المدفوعات الرقمية - أرشيفية

4.3 مليار دينار حصيلة المدفوعات الرقمية في شهرين

منذ1 ساعة
حافلات في أحد مجمعات النقل العام بعمان - (الغد)

ما أسباب تفاوت الإنجاز بمشاريع النقل؟

منذ24 ساعة
جانب من توقيع مذكرة التفاهم - (الغد)

مذكرة تفاهم لتزويد الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي

منذ24 ساعة
مبنى البنك الدولي -(من المصدر)

البنك الدولي يمدد العمل بمشروع استكشاف الزراعة عالية القيمة

منذ24 ساعة
سياح في البترا

أكثر من نصف سياح المملكة عرب

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات |27 آذار 2024
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
77777777777

العفو

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy
 
 