"كابيتال بنك" يوزع %15 أرباحا نقدية

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أقرت الهيئة العامة لمساهمي كابيتال بنك خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد أمس بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم، وحضورِ عددٍ من أعضاءِ مجلسِ الإدارة، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ممثلاً عن البنك المركزي الأردني والرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة وسامر العالول، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (15 %) من رأس مال البنك.كما وافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي حضره مساهمون يحملون أسهماً بالأصالة والإنابة والوكالة يشكلون حوالي (86.34 %) من رأس المال البنك المكتتب به والمدفوع على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للمجموعة للعام 2023 وخططها المستقبلية.حيث ابتدأ السالم اجتماع الهيئة العامة بتأكيده على حصافة واتزان السياسات النقدية والمالية المتبعة في المملكة التي كان لها الأثر الواضح في التخفيف من حدة الصدمات الخارجية على اقتصادنا الوطني، وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.كما أشاد بقدرة الأردن بالمحافظة على استقراره المالي والنقدي وعلى معدلات مخاطره(benchmark spreads) التي تعتبر الأدنى ضمن الدول المستوردة للنفط في المنطقة، والأدنى ضمن الدول التي من نفسِ فئة التصنيف الائتماني عالمياً. كما سجل الاقتصاد الوطني نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 2.6 % في عام 2023 مقابل 2.4 % لعام 2022، وتحسنٍ في معدل البطالة خلال الربع الثالث لعام 2023 إلى نحو 22.3 %، مع انخفاض في مستوى عجز الميزان التجاري بنسبة 10 % خلال العام 2023، وسط اتفاق الوكالات العالمية على تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني مع نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة.أما بالنسبة لكابيتال بنك فقد قال السالم: "إن السنة الماضية كانت استثنائية حيث إننا واصلنا عام 2023 مسيرة تميزنا وحققنا المزيد من النجاحات والإنجازات التي أثمرت عن نتائج إيجابية ممتازة، واستطعنا تحقيق نموٍ ملحوظ في عدة مجالات من بينها الأصول، والأرباح، وحجم الودائع، وغيرها من المؤشرات المالية".وأضاف السالم: "أن هذه النتائج الإيجابية مكّنت إدارة البنك من أخذ مخصصات مالية تزيد عن مستوياتها في السنوات السابقة، مما عزز قاعدتنا المصرفية المتينة، علماً أن هذه المخصصات التي رافقت النمو في الأرباح، لم يكن لها الأثر الكبير على القوائم المالية للبنك، لاسيما وأن العائد على الموجودات قد بلغ 1.5 % الأمر الذي يثبت قوة البنك وصلابة قاعدته المصرفية ويعكس قدرته وقوة مكانته في السوق".أما فيما يخص الشركات التابعة لمجموعة كابيتال بنك، فقد أوضح السالم أن المصرف الأهلي العراقي سجل نمواً ضخماً في ودائعِ عملائه من الأفراد والشركات، وارتفاعاً كبيراً في حجم الاعتمادات المستندية المصدرة، مدعوماً بتعزيز شبكة البنوك المراسلة لديه والتي تجاوزت 30 بنكاً في مختلف دول العالم. كما نما حجم التسهيلات الائتمانية لديه، وارتفع اجمالي موجوداته بحوالي 65 %. وأكد السالم على امتلاك المصرف قاعدة عملاء متنامية تتم خدمتهم بأعلى مستوى وكفاءة مع وجود توجهات للمصرف للتوسع داخل السوق العراقي وفتح فروع إضافية. كما أشار السالم إلى ازدياد استقطاب المصرف للقطاع الحكومي وإيداعات رواتب موظفيه بشكلٍ كبير والمتوقع استمرارها في الازدياد خلال عام 2024.كما سلط الضوء على الأداء المميز لفرع المصرف الأهلي العراقي في السعودية والذي منذ مباشرة أعماله في بداية عام 2023 أسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بين العراق والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن شركة كابيتال للاستثمارات - الذراع الاستثمارية للمجموعة في عمان ودبي حققت أرباحاً غير مسبوقة ونموٍ في أصولها وازديادٍ ملحوظ في حجم تعاملاتها في بورصة عمّان.أما الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة كابيتال بنك سامر العالول فقد قال: "إن المجموعة وبفضل رؤيتها الاستراتيجية الحكيمة ونظرتها المستقبلية الشاملة تمكنت من إحراز نتائج مالية قوية مع نهاية العام 2023 انعكست من خلال تحقيق نمو بنسبة 17 % في صافي الأرباح، حيث شكل هذا الأداء مؤشراً واضحاً على المرونة المالية الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة واتباعها نهجاً ثابتاً ومتنوعاً في الأعمال".واستعرض العالول عدداً من المؤشرات المالية التي حققتها مجموعة كابيتال بنك مع نهاية العام الماضي منها؛ ارتفاع صافي دخل المجموعة بنسبة 64.7 % ليبلغ مع نهاية العام 2023 ما مقداره 346.9 مليون دينار، مقابل 210.6 مليون دينار في نهاية العام 2022 .وأشار إلى أن مجموع ودائع العملاء في نهاية العام الماضي ارتفعت بنسبة مقدارها 12.2 % لتصل إلى 5.5 مليار دينار، مقابل 4.9 مليار دينار في نهاية العام 2022، فيما ارتفعت صافي التسهيلات الائتمانية مع نهاية العام 2023 بنسبة 5 % لتصل إلى 3.4 مليار دينار مقابل 3.2 مليار دينار في نهاية العام 2022، مبيناً أن المجموعة واصلت تنفيذ سياستها التحوطية حيث عملت على زيادة المخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة لتصل إلى 73 مليون دينار مع نهاية العام 2023، مقارنة بـ 28 مليون مع نهاية العام 2022، وذلك عملاً بالسياسة الائتمانية الحصيفة للمجموعة وتحوطاً منها للمتغيرات والتقلبات الاقتصادية وانسجاماً مع الخطط الموضوعة لتحقيق النمو المستدام.وبين العالول أن صافي حقوق مساهمي المجموعة نما مع نهاية العام 2023 ليصل إلى659 مليون دينار مقابل 617 مليون دينار في العام 2022 مما انعكس إيجاباً على نسبة كفاية رأس المال التنظيمي حيث تجاوزت 15 % وهي أعلى من الحد المطلوب من الجهة الرقابية.وفيما يتعلق بأداء الشركات التابعة لمجموعة كابيتال بنك، فقد سجل المصرف الأهلي العراقي – الذي يتصدر اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي من حيث إجمالي الموجودات التي وصلت 2.2 مليار دينار أردني، نمواً في ودائع عملائه من الأفراد والشركات بنسبة 90 % لتصل إلى 1.6 مليار دينار أردني كما في نهاية عام 2023، هذا وارتفع حجم الاعتمادات المستندية المصدرة ليصل إلى 660 مليون دولار خلال العام مدعوما بتعزيز شبكة البنوك المراسلة والتي تجاوزت 30 بنك في مختلف دول العالم.أيضاً كان للخدمات المصرفية المبتكرة التي وفرها المصرف في السوق العراقي انعكاس إيجابي على محفظة التسهيلات الائتمانية التي نمت بنسبة 38 % لتصل الى 709 مليون دينار أردني، وتركز هذا النمو في قطاع الأفراد، وارتفعت اجمالي الموجودات بحوالي 65 % لتصل الى 2.2 مليار دينار أردني، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت مع نهاية العام الماضي نحو 210 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و27 فرعاً و190 صراف آلي.أما على صعيد التوسع الخارجي فقد باشر فرع المصرف في مدينة الرياض السعودية أعماله بداية العام الماضي2023، استطاع خلالها استقطاب نسبة عالية من حجم التبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية.أيضاً تمكنت شركة كابيتال للاستثمارات من تسجيل أرباح صافية مع نهاية العام 2023 بلغت حوالي 4.3 مليون دينار، فيما زادت الأصول المدارة للشركة بنسبة 44.6 % لتصل إلى 618 مليون دينار أردني، وزاد عدد حسابات التداول بالشركة بمقدار 11.85 % حساب جديد، كما بلغت حصة الشركة من حجم تعاملات بورصة عمّان ما نسبته 5.28 % من إجمالي حجم التداول.وعلى صعيد التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، فقد حقق كابيتال بنك تقدماً ملحوظاً في هذا المجال من خلال منصاته الإلكترونية الذكية ووفقاً لأفضل الممارسات المصرفية العالمية، وذلك لخدمة قطاعي الأفراد والشركات وازدياد الشمول المالي في المملكة.وبفضل هذا التعاون، فقد ارتفعت حصة المعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت أو أجهزة الصراف الآلي بشكل ملحوظ، فيما بلغ معدل انتشار تطبيق كابيتال بنك أكثر من 80 % خصوصاً وأن عملية تسجيل العملاء أو المستخدمين الجدد أصبحت تتم عبر الإنترنت، ودون الحاجة إلى زيارة أي من فروعه في المملكة.