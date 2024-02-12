الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبادرة "أمة الابتكار" تحفز 320 فكرة مشروع في الذكاء الاصطناعي

علم الأردن
علم الأردن
 قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"روبوتنا"؛ الشركة الريادية الأردنية المتخصصة في مجال التعليم التقني لليافعين جاسر الحراسيس "إن مبادرة "أمة الابتكار" التي نظمتها الشركة نجحت في تدريب وتحفيز طلاب أردنيين من مدارس حكومية وخاصة لابتكار أكثر من 320 فكرة مشروع متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي". اضافة اعلان
وبين الحراسيس أن المبادرة التي انطلقت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي واختتمت قبل أسبوع، نجحت خلال هذه الفترة في استقطاب اهتمام ومشاركة 4 آلاف طالب أردني من مدارس حكومية وخاصة، الى جانب 300 معلم موزعين على جميع مراحل المبادرة. 
وبين الحراسيس لـ"الغد"، أن المبادرة هدفت الى تدريب وتعليم الطلاب من الفئة العمرية 13 الى 16 سنة، في مجال التقنية والروبوت والذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم ورش عمل لمعرفة وامتلاك مهارات ومبادئ هذه التقنيات الحديثة، كما مكنت الطلاب والفرق من الخروج بأفكار ومشاريع تطبيقية، ما يؤهلهم في المستقبل لدخول هذا المجال في تأسيس شركات خاصة أو مشاريع منتجة تطوع التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع والاقتصاد.
وأشار الى أن شركة "روبوتنا" قد مولت وصممت هذه المبادرة بدافع مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الشباب لتحفيزهم على دخول عالم التقنية، مؤكدا أن الشركة تخطط لتنفيذها بشكل سنوي وتوسيع نطاقها أيضا ليشمل دولا عربية أخرى بعد نجاح نسختها الأولى في الأردن.
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