الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

%35 حصة الأسواق العربية من الصادرات

حاويات بضائع في ميناء العقبة - (الغد)
حاويات بضائع في ميناء العقبة - (الغد)
 أظهرت أرقام التجارة الخارجية الصادرة حديثا أن أسواق دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استحوذت على المرتبة الأولى من حيث وجهة الصادرات الوطنية بقيمة وصلت إلى 210 ملايين دينار خلال الشهر الأول من العام الحالي.اضافة اعلان
 وبحسب تحليل أجرته " الغد" على آخر الأرقام الرسمية  الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أول من أمس شكلت قيمة الصارات الوطنية إلى أسواق دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 35 % من إجمالي الصادرات الوطنية  خلال  الشهر الأول التي بلغت 593  مليون دينار مقارنة 586 مليون دينار بزيادة  تجاوزت 1 %. 
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الشهر الأول من العام الحالي  بنسبة تتجاوز 2 %، لتصل إلى 210 ملايين دينار مقابل 205 ملايين دينار مقارنة بنفس من العام الماضي فيما شكلت العراق  منها 51 مليونا.
وفي المرتبة الثانية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا من ناحية وجهة الصادرات  حيث شكلت 32 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الشهر الأول من العام الحالي 
وسجلت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا خلال الشهر الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة %19  لتصل إلى 192  مليون دينار، مقابل 162 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما شكلت الولايات المتحدة منها 186 مليون دينار. وجاءت الدول الآسيوية غير العربية  بالمرتبة الثالثة حيث شكلت 17 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الشهر الأول من العام الحالي .
وبحسب الأرقام الرسمية  تراجعت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية خلال الشهر الأول من العام الحالي ، بنسبة 8 % لتصل إلى 102 مليون دينار مقابل 111 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي ، فيما شكلت الهند منها 45 مليون دينار.
وحلت دول الاتحاد الأوروبي بالمرتبة الرابعة من ناحية وجهة الصادرات الوطنية لتشكل 6 % .
وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال  الشهر الماضي بنسبة 61 % ، لتصل إلى 37 مليون دينار، مقابل 23 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، منها 13مليون دينار صدر إلى هولندا.
أما باقي التكتلات الاقتصادية،  شكلت %9 من إجمالي الصادرات الوطنية بقيمة 52 مليون دينار منها 23 مليون دينار للمناطق الحرة. 
وفيما يخص قائمة السلع المصدرة خلال الشهر الأول من العام الحالي جاءت الألبسة وتوابعها بالمرتبة الأولى بقيمة 132 مليون دينار، تليها الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 55 مليون دينار ثم البوتاس الخام بقيمة 44 مليون دينار والأسمدة بقيمة 42 مليون دينار، والفوسفات الخام بقيمة 42 مليون دينار ومحضرات الصيدلة 37 مليون دينار. 
وتشير الأرقام، إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الكلية، انخفضت خلال الشهر الأول من الحالي  بنسبة 3 % لتصل إلى 650 مليون دينار مقابل 633  مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي  فيما شكل المعاد تصديره منها ما قيمته 57 مليون دينار.
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