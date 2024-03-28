4.3 مليار دينار حصيلة المدفوعات الرقمية في شهرين

إبراهيم المبيضين

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عمان– ارتفعت القيمة الإجمالية للمدفوعات الرقمية الفورية في الأردن خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 53 % وصولا إلى 4.3 مليار دينار.وأظهرت الأرقام الواردة في التقرير الشهري لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) أن "قيمة المدفوعات عبر انظمة الدفع الفورية الرقمية الثلاثة العاملة في السوق المحية سجلت ارتفاعا بمقدار 1.5 مليار دينار وبنسبة بلغت 53 % وذلك لدى المقارنة بقيمة المدفوعات الإجمالية المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 2.8 مليار دينار".وبحسب الأرقام الصادرة عن "جوباك" توزعت هذه القيمة الإجمالية على ثلاثة أنظمة دفع فورية رئيسية مستخدمة في الأردن، عبر نظام "إي فواتيركم" قرابة 2.2 مليار دينار وحوالي 724 مليون دينار عبر نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال "جوموبي" فيما بلغت قيمة المدفوعات عبر نظام الدفع "كليك" حوالي 1.4 مليار دينار.ووفقا للتقرير، استحوذت خدمة تحويل الأموال على نسبة تتجاوز 84 % عبر نظامي " كليك"، و"جوموبي" فيما يظهر أن الخدمات الحكومية استحوذت على النسبة الأكبر من قيمة تسديد الفواتير عبر نظام " اي فواتيركم".وعلى صعيد متصل أظهر التقرير، أن إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الفورية الثلاثة قد سجل خلال أول شهرين من العام الحالي مستوى قياسي حيث بلغ عددها قرابة 26.6 مليون حركة.وأوضح التقرير، أن عدد الحركات المنفذة ومع وصولها إلى هذا المستوى تكون قد زادت بمقدار 12.8 مليون حركة، وبنسبة تصل إلى 93 % مقارنة بعدد الحركات التي سجلت عبر الأنظمة الثلاثة في أول شهرين من العام السابق 2023 عندما بلغت قرابة 13.8 مليون حركة دفع.وبحسب التقرير ، توزع عدد الحركات عبر الأنظمة الثلاثة على النحو التالي، حوالي 10.4 مليون حركة عبر نظام " إي فواتيركم"، وحوالي 7 ملايين حركة عبر نظام " جوموبي"، فيما بلغ عدد الحركات عبر نظام " كليك" قرابة 9.2 مليون حركة.وأشار التقرير إلى أن خدمة تحويل الأموال أيضا استحوذت على حصة الأسد من عدد حركات الدفع لنظامي " كليك"، و " جوموبي"، فيما استحوذت خدمات الاتصالات على الحصة الأكبر من عدد الحركات عبر نظام " إي فواتيركم".