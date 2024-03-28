الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

4.3 مليار دينار حصيلة المدفوعات الرقمية في شهرين

المدفوعات الرقمية - أرشيفية
المدفوعات الرقمية - أرشيفية
عمان– ارتفعت القيمة الإجمالية للمدفوعات الرقمية الفورية في الأردن خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 53 % وصولا إلى 4.3 مليار دينار.
وأظهرت الأرقام الواردة في التقرير الشهري لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) أن "قيمة المدفوعات عبر انظمة الدفع الفورية الرقمية الثلاثة العاملة في السوق المحية سجلت ارتفاعا بمقدار 1.5 مليار دينار وبنسبة بلغت 53 % وذلك لدى المقارنة بقيمة المدفوعات الإجمالية المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 2.8 مليار دينار". اضافة اعلان
وبحسب الأرقام الصادرة عن "جوباك" توزعت هذه القيمة الإجمالية على ثلاثة أنظمة دفع فورية رئيسية مستخدمة في الأردن، عبر نظام "إي فواتيركم" قرابة 2.2 مليار دينار وحوالي 724 مليون دينار عبر نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال "جوموبي" فيما بلغت قيمة المدفوعات عبر نظام الدفع "كليك" حوالي 1.4 مليار دينار.
ووفقا للتقرير، استحوذت خدمة تحويل الأموال على نسبة تتجاوز  84 % عبر نظامي " كليك"، و"جوموبي" فيما يظهر أن الخدمات الحكومية استحوذت على النسبة الأكبر من قيمة تسديد الفواتير عبر نظام " اي فواتيركم".
وعلى صعيد متصل أظهر التقرير، أن إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الفورية الثلاثة قد سجل خلال أول شهرين من العام الحالي مستوى قياسي حيث بلغ عددها قرابة 26.6  مليون حركة.
وأوضح التقرير، أن عدد الحركات المنفذة ومع وصولها إلى هذا المستوى تكون قد زادت بمقدار 12.8 مليون حركة، وبنسبة تصل إلى 93 % مقارنة بعدد الحركات التي سجلت عبر الأنظمة الثلاثة في أول شهرين من العام السابق 2023 عندما بلغت قرابة 13.8 مليون حركة دفع.
وبحسب التقرير ، توزع عدد الحركات عبر الأنظمة الثلاثة على النحو التالي، حوالي 10.4 مليون حركة عبر نظام " إي فواتيركم"، وحوالي 7 ملايين حركة عبر نظام " جوموبي"، فيما بلغ عدد الحركات عبر نظام " كليك" قرابة 9.2 مليون حركة.
وأشار التقرير إلى أن خدمة تحويل الأموال أيضا استحوذت على حصة الأسد من عدد حركات الدفع لنظامي " كليك"، و " جوموبي"، فيما استحوذت خدمات الاتصالات على الحصة الأكبر من عدد الحركات عبر نظام " إي فواتيركم".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

91 % من الأردنيين يستخدمون الإنترنت

منذ1 ساعة
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - (أرشيفية)

ترجيح تشغيل خدمات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي قبل نهاية العام الحالي

منذ1 ساعة
حافلات في أحد مجمعات النقل العام بعمان - (الغد)

ما أسباب تفاوت الإنجاز بمشاريع النقل؟

منذ24 ساعة
جانب من توقيع مذكرة التفاهم - (الغد)

مذكرة تفاهم لتزويد الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي

منذ24 ساعة
مبنى البنك الدولي -(من المصدر)

البنك الدولي يمدد العمل بمشروع استكشاف الزراعة عالية القيمة

منذ24 ساعة
سياح في البترا

أكثر من نصف سياح المملكة عرب

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات |27 آذار 2024
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
77777777777

العفو

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy
 
 