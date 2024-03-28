91 % من الأردنيين يستخدمون الإنترنت

إبراهيم المبيضين

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كشف تقرير عالمي أن أكثر من 91 % من سكان الأردن يستخدمون الإنترنت في الوقت الراهن.وقال التقرير الذي أصدره موقع "داتاريبورتال" العالمي مؤخرا: "إن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن سجل العام الحالي 10.33 مليون مستخدم".وبحسب التقرير العالمي، فقد زاد عدد مستخدمي الإنترنت بمقدار 100 ألف مستخدم وبنسبة تصل إلى 1 % مقارنة بعدد المستخدمين المسجل في العام الماضي، عندما بلغ قرابة 10.23 مليون مستخدم.ووفقا للتقرير، فقد بلغت نسبة انتشار الإنترنت 91 % لدى المقارنة بعدد السكان الذي يقدر بنحو 11.36 مليون نسمة.وللمقارنة، زاد عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بنسبة 50 % بالمقارنة بعدد المستخدمين قبل أربع سنوات والمقدر بنحو 6.78 مليون مستخدم، وقتها كانت نسبة الانتشار قياسا بعدد السكان تقدر بحوالي 67 %.وتقدم خدمات الإنترنت في الأردن اليوم من خلال، العديد من التقنيات السلكية واللاسكية والعديد من الشركات في كل تقنية، ومن أهم التقنيات الآخذة في الانتشار في السوق المحلية، تقنية الفايبر السلكية، وتقنيات الأجيال الثالث والرابع والخامس اللاسكية والتي تشرف عليها شركات الخلوي الثلاثة العاملة في السوق المحلية.إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن أهم استخدامات الإنترنت في المملكة اليوم تتركز في خدمات ومنصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، إذ كشف التقرير أن تعداد مستخدمي التواصل الاجتماعي في المملكة سجل مع بداية العام الحالي قرابة 6.38 مليون مستخدم.وأكد التقرير أن نسبة مستخدمي السوشال ميديا الى السكان تقدر بحوالي 56.2 %، وأن نسبة الذكور من إجمالي المستخدمين تبلغ 53.1 %، ونسبة الإناث تقدر بحوالي 46.9 %.وأوضح التقرير، أن أكبر قاعدة من مستخدمي السوشال ميديا تركزت في شبكة "فيسبوك"، التي بلغ تعدادها في الأردن 5.3 مليون مستخدم، ونسبة المستخدمين من السكان بلغت 46.7 %.وأشار التقرير، إلى أن تطبيق "إنستغرام" سجل العام الحالي، 3.7 مليون مستخدم، وعدد مستخدمي منصة "إكس" تجاوز المليون مستخدم.