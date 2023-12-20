الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أعراض تشير إلى قرب احتشاء عضلة القلب

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أعراض تشير إلى قرب احتشاء عضلة القلب
عمان -الغد- كشفت الدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا اختصاصية أمراض القلب والأوعية الدموية الأعراض التي تشير إلى اقتراب نوبة قلبية، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
وتشير الطبيبة، إلى أن احتشاء عضلة القلب هو نخر في منطقة من عضلة القلب بسبب عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إليها، ما يتطلب تقديم مساعدة طبية للمصاب. لذلك من الضروري التعرف على الأعراض المبكرة لنوبة قلبية تقترب، لطلب المساعدة في الوقت المناسب.
وتقول: "يحدث احتشاء عضلة القلب في معظم الحالات، بسبب تجلط الدم المفاجئ وانسداد الشريان التاجي وعدم وصول الكمية الكافية من الدم، ما يؤدي إلى تلف الأنسجة. يمكن أن تكون هذه التغييرات قابلة للعكس عن طريق التدخل الجراحي عن طريق الجلد خلال 60-90 دقيقة من النوبة. لذلك من المهم جدا طلب المساعدة الطبية في الوقت المناسب".
ووفقا للإحصاءات، يحدث احتشاء عضلة القلب في كثير من الأحيان عند الرجال (حوالي 5 مرات) أكثر من النساء، وخاصة لدى الشباب ومتوسطي العمر. ويمكن قبل احتشاء عضلة القلب الشعور بأعراض نمطية نموذجية وأعراض غير نمطية. تشمل الأعراض النموذجية ما يلي: ألم شديد في الصدر، ضيق التنفس، عدم انتظام دقات القلب، الخفقان، انخفاض ضغط الدم، بطء القلب. أما الأعراض غير النمطية لاحتشاء عضلة القلب فهي؛ الضعف الشديد، التعرق، الغثيان والتقيؤ، ألم في المعدة، الاختناق والسعال، فقدان الوعي، القلق والخوف من الموت.
ويمكن أن يصف المصاب آلامه في الفترة الحادة من النوبة القلبية، كما يلي: وجود طوق حديدي مع لوح ثقيل ملقى على الصدر، نار في الصدر، شعور بماء مغلي يسكب على صدره، آلام طعنة السكين.
وتقول: "يمكن أن تنتشر هذه الأحاسيس إلى الرقبة، والفك السفلي، والذراع الأيسر، وتحت لوح الكتف الأيسر، وفي الجزء العلوي من البطن، ولا تزول مع الراحة وبعد تناول النتروغليسرين. يمكن أن تكون الأعراض دورية تستمر لمدة 20 دقيقة. وقد تصل إلى ساعات عدة".
وتشير الاختصاصية إلى أن بعض المرضى يمكن أن يصابوا بأشكال شاذة لاحتشاء عضلة القلب وحتى نقص التروية الصامت، فمثلا يعاني مرضى السكري من ضعف التعصيب العضلي وانخفاض حساسية الألم.
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