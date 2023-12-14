الساق.. هل هي بمثابة مؤشر لصحتك العامة؟

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يمكن أن تكون الساق بمثابة مؤشر لصحتك العامة. رغم أن بعض الأعراض التي قد تواجهها تتعلق بمشكلة في هذه الساق، فإن البعض الآخر يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة في القلب أو الجهاز العصبي أو الكلى أو الأعضاء الأخرى.يمكن أن يرتبط تورم الأطراف السفلية بأمراض القلب وأمراض الكلى والكبد، وفي كثير من الحالات، القصور الوريدي.ويحدث القصور الوريدي عندما تفشل الصمامات الموجودة في الأوردة في أداء وظيفتها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تجمع الدم في الساقين. ويمكن أن يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى ظهور الدوالي، وهي عبارة عن أوردة ملتوية متضخمة تظهر غالبا باللون الأزرق أو الأرجواني، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".من العلامات التحذيرية في الساق التي تتطلب زيارة الطبيب؛ تورم في الساقين يزداد سوءا مع مرور اليوم، تشنجات في إحدى الساقين أو كلتيهما، خاصة عند المشي، وتتحسن مع الراحة، تورم الجلد، تغير لون الجلد، تقرحات، وألم في الساقين.ماذا تخبرك هذه الأعراض في الساق عن صحة جسمك؟- تشنجات الساق/ السبب المحتمل: الجفاف يمكن أن يكون التشنج في ساقك بعد ممارسة التمارين الرياضية، خاصة في الحرارة، علامة مهمة على انخفاض السوائل في جسمك.وللانقباض والاسترخاء بشكل طبيعي، تعتمد العضلات على الماء والكهارل مثل الصوديوم والبوتاسيوم. ويمكن أن يؤدي وجود كمية قليلة جدا من السوائل أو الشوارد إلى زيادة حساسية الأعصاب التي تتحكم في عضلات الساقين، مما يتسبب في حدوث ذلك.وتعتمد جميع أعضائك على السوائل لتعمل بشكل طبيعي. ويمنع الجفاف الخلايا من استخدام الطاقة بشكل صحيح، ونقل العناصر الغذائية، والانقسام.وإذا لم يتم علاجها بسرعة، يمكن أن تصبح حالة مهددة للحياة. ولتجنب انخفاض كمية السوائل لديك، اشرب الماء أو مشروبا رياضيا يحتوي على إلكتروليتقبل التمرين وأثناءه وبعده.- ألم في ربلة الساق أثناء النشاط/ السبب المحتمل: تصلب الشرايينالألم في ساقيك الناجم عن النشاط، إلى جانب النبض الضعيف في ساقيك وقدميك، وشحوب الجلد، والقروح على ساقيك أو قدميك التي لا تلتئم بشكل جيد، هي علامات على مرض الشريان المحيطي، وانسداد تدفق الدم إلى الساقين.والسبب الأكثر احتمالا هو تصلب الشرايين وتضييقها، يأتي نتيجة للكولسترول اللزج ورواسب الدهون التي تسمى اللويحات.ووفقا لـ"مايوكلينك"، فإن مرض الشريان المحيطي هو حالة مرضية شائعة تجعل الشرايين المتضيقة تقلل تدفق الدم إلى الذراعين أو الساقين. ويسبب هذا ألم الساق عند المشي (العَرَج) فضلا عن أعراض أخرى.ولتجنب المضاعفات الخطيرة، تحتاج إلى إجراء تغييرات على نمط حياتك من خلال فقدان الوزن الزائد، وزيادة النشاط، وتناول نظام غذائي صحي للقلب، والإقلاع عن التدخين.- حرقان وتنميل ووخز في الساق/ السبب المحتمل: مرض السكرييمكن أن تكون هذه الأحاسيس في ساقيك أو قدميك علامات على الاعتلال العصبي السكري، وهو تلف الأعصاب بسبب الارتفاع المستمر في نسبة السكر في الدم.ولا يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة التي ترسل الأكسجين والمواد المغذية إلى الأعصاب فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تلف الأعصاب نفسها، مما يمنعها من إرسال الإشارات الصحيحة إلى دماغك.إن مفاتيح الوقاية من الاعتلال العصبي، إضافة إلى مضاعفات مرض السكري الأخرى مثل فقدان البصر وأمراض القلب وتلف الكلى، هي الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة الجيدة وتعديل عوامل الخطر الأخرى. يجب الإقلاع عن التدخين، وخفض ضغط الدم المرتفع والكولسترول.- تورم في الساق/ الأسباب المحتملة: أمراض القلب أو الكلى أو الكبدأشياء كثيرة يمكن أن تسبب تورما في الساقين. على المستوى الأقل إثارة للقلق، قد يكون نتيجة لإصابة، مثل الالتواء أو الإجهاد، أو القصور الوريدي. أو يمكن أن يشير إلى مشكلة أكثر خطورة، مثل: جلطة دموية في الساق، فشل القلب، أمراض الكلى، الفشل الكلوي، أمراض الكبد.كل حالة من هذه الحالات فريدة من نوعها وتتطلب منك العمل مع طبيبك للحصول على التشخيص والبدء في خطة العلاج؛ ومن ذلك:- العناية بالبشرة: لا ينبغي التقليل من أهمية العناية بجلد ساقيك. النظافة الجيدة للساق ستقلل من خطر العدوى، خاصة إذا كان لديك أي جروح موجودة.إن التأكد من ترطيب بشرتك سيمنعها من الجفاف والتقشر والحكة. ويوصى عموما باستخدام المطريات الخالية من العطور للعناية بالساقين؛ لأنها تقلل من خطر التهيج الناتج عن المكونات المعطرة.- ممارسة الرياضة: تعد التمارين طريقة رائعة لتحسين الدورة الدموية والتصريف اللمفاوي في ساقيك.يعتمد مقدار التمارين التي يجب عليك القيام بها على عوامل مثل حركتك، وما إذا كان لديك أي ألم. ومع ذلك، فإن المشي لمسافات قصيرة والسباحة تعد طرقا رائعة للحفاظ على تدفق الدم في ساقيك.- التغذية: النظام الغذائي الجيد هو أحد الجوانب الرئيسية لعيش حياة صحية. وسوف يضمن أن جسمك وجميع أعضائه لديها العناصر الغذائية الكافية لتعمل على النحو الأمثل. فالحفاظ على نظام غذائي صحي قد يقلل من فرص الإصابة بأمراض مثل مرض السكري أو تخثر الدم.- تغيير نمط الحياة: هناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في صحتك العامة ويكون لها تأثير إيجابي على ساقيك.يعد الحفاظ على وزن صحي أمرا مهما، لأنه يقلل من فرص الإصابة بالظروف التي تؤثر على ساقيك.إن التوقف عن التدخين هو أفضل شيء يمكنك القيام به من أجل صحتك. يؤثر التدخين سلبا على مستويات الأكسجين وتدفق الدم في الجسم، والإقلاع عنه أو محاولة الحد منه سوف يخفف بعض الضغط في الدورة الدموية لديك.