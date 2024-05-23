 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تغير المناخ قد يزيد مخاطر السكتات الدماغية والصرع

أرشيفية
أرشيفية
 كشفت دراسة علمية أن بعض ظواهر تغير المناخ، مثل ارتفاع الحرارة أو الرطوبة، قد تزيد من مخاطر بعض أمراض المخ، مثل السكتات الدماغية والالتهاب السحائي والصرع وألزهايمر والشلل الرعاش (باركنسون).اضافة اعلان
ومن المعروف أن المخ مسؤول عن معالجة التحديات البيئية التي يواجهها الإنسان، مثل ارتفاع الحرارة والرطوبة، عن طريق زيادة العرق، على سبيل المثال، أو توجيه الإنسان للتحرك بعيدا عن الشمس والبقاء في الظل، كما أن مليارات الخلايا العصبية داخل المخ تؤدي وظيفتها بشكل أفضل في درجات الحرارة المعتدلة، وهي مجهزة للتفاعل معا في إطار نطاق محدود من درجات الحرارة.
وحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "ذا لانسيت نيورولوجي"، المعنية بالأبحاث الطبية الخاصة بالجهاز العصبي، عندما تتغير الأحوال المناخية نحو ظروف غير معتادة، مثل الارتفاع الحاد في الحرارة أو الرطوبة بسبب تغير المناخ، يكافح المخ للحفاظ على درجة حرارة الجسم ويبدأ في الاختلال.
وتؤكد الدراسة أن التغيرات الحادة في درجة الحرارة في غير مواسمها، وتباين الحرارة بشكل غير معتاد على مدار اليوم وبعض أحوال الطقس الشديدة، مثل موجات الحر أو العواصف والفيضانات، تزيد من خطورة أمراض الجهاز العصبي، وقد تتفاقم هذه الأعراض بسبب ظروف بيئية معينة، مثل نقص المساحات الخضراء.
وتشير الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية، إلى أنه يتعين وضع أنظمة تحذير محلية من مغبة التباينات الحادة في درجات الحرارة وتأثيرها على الجهاز العصبي، والعمل على توعية المرضى ومسؤولي الرعاية الصحية من مخاطر تغير المناخ على حالاتهم المرضية.
ويرجح الباحثون استمرار تفاقم هذه المشكلة في ظل عدم معالجة مشكلة تغير المناخ، والاستمرار في عدم الالتفات للمخاطر التي تتعرض لها صحة الإنسان جراء هذه النوعية من المشكلات.-(الجزيرة نت)
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