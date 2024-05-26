 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صعود السلالم.. دراسة تثبت فائدة كبيرة للعادة اليومية

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صعود السلالم
عمان-الغد- ربما تعلم بالفعل أن صعود السلالم يعزز اللياقة البدنية عن طريق حرق السعرات الحرارية وتقوية العضلات، لكن دراسة جديدة وجدت أن هذا التمرين البسيط له فائدة إضافية على العمر.اضافة اعلان
ووجدت الدراسة، التي شملت ما يقرب من 500 ألف شخص، وجود صلة بين صعود السلالم وانخفاض فرصة الوفاة لأي سبب، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
ووجد الباحثون، أيضا، أن صعود السلالم قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
تم تقديم النتائج، التي لم يتم نشرها في مجلة خاضعة لمراجعة النظراء، في مؤتمر للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أواخر نيسان (أبريل) الماضي، وفقا لموقع "هيلث".
وجاء في التقرير "هذه هي أول مراجعة منهجية وتحليل يلفت النظر، على وجه التحديد، للعلاقة بين صعود الدرج أو السلم كشكل من أشكال النشاط البدني ومخاطر القلب والأوعية الدموية"، وفقا لمؤلفة الدراسة الرئيسية صوفي بادوك، الطبيبة في جامعة إيست أنجليا ونورفولك وجامعة نورويتش. وأضافت: "من المعروف منذ بعض الوقت أن الخمول البدني يرتبط بعبء كبير من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتنصحنا العديد من الإرشادات والسياسات بزيادة نشاطنا البدني حيثما أمكن ذلك".
ووجد فريق البحث أن الأشخاص الذين صعدوا السلالم كشكل من أشكال التمارين الرياضية كانوا أقل عرضة بنسبة 24 بالمائة للوفاة الناجمة عن جميع الأسباب، أو الوفاة لأي سبب، مقارنة بأولئك الذين لا يستخدمون السلالم.
كما كان لدى مستخدمي السلالم فرصة أقل بنسبة 39 بالمائة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وهي فئة تشمل أمراض الشريان التاجي، والنوبات القلبية، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية. أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.
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