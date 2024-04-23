الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عصير يمكن أن يحد من خطر السكتة الدماغية

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عصير الكرز

أظهرت دراسة حديثة، أن شرب كوبين من عصير الكرز الحامض يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.


وأوضح باحثو جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة، أن عصير الكرز غني بمركبات نباتية صحية تسمى البوليفينول، والتي تخفض ضغط الدم والكولسترول وتحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".

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وحقق فريق البحث في آثار عصير الكرز، على 34 رجلا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 65 و80 عاما. وتبين أن عصير الكرز خفض "الكولسترول الضار" أو LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة) بنسبة 11 %.


ووجدت النتائج، التي نشرت في مجلة Nutrients، أن الأشخاص الذين يستهلكون عصير الكرز كانوا أقل عرضة للالتهابات والإجهاد التأكسدي الذي يسبب أمراضا خطيرة.


وقالت كبيرة الباحثين، شياو تشينغ تشاي، خبيرة التغذية في جامعة ديلاوير: "انخفض ضغط الدم الانقباضي والكولسترول الضار لدى مستهلكي عصير الكرز، إضافة إلى انخفاض مستويات بعض المواد في الدم التي تشير إلى الالتهاب والإجهاد التأكسدي".


وأضافت: "يمكن بسهولة دمج عصير الكرز الحامض في النظام الغذائي، من دون زيادة السعرات الحرارية أو تناول السكر".


ودعت تشاي إلى إجراء دراسات متابعة أكبر وأطول لتأكيد النتائج.


ويعد ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكولسترول، من العوامل المساهمة الكبيرة في المشكلات الصحية الخطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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