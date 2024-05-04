السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فوائد وأضرار القهوة الصباحية

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القهوة
عمان- الغد- القهوة من المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، لمذاقها الخاص وتأثيرها المنشط، ولكن هل من المفيد شرب القهوة في الصباح؟، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
تقول الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي: "تحتوي القهوة على الكافيين، وهو منبه نفسي طبيعي، يساعد في الصباح على البهجة ويحفز النشاطين العقلي والجسدي. كما يمنع الكافيين تكون حصوات المرارة، ويقوي الأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بداء السكري. كما اتضح أنه يساعد في التغلب على الاكتئاب ويقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الجلد والثدي والبروستاتا".
ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يمكن للشخص السليم تناول ما لا يزيد على 400 ملغم من الكافيين في اليوم (2-4 فناجين من القهوة). كما يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الكافيين موجود في مشروبات أخرى، مثل الشاي بنوعيه والكاكاو والمتة وغيرها.
ويجب وفقا لها، الأخذ بالاعتبار أن حساسية الكافيين تختلف من شخص لآخر. فقد يعاني البعض من الصداع والغثيان وسرعة ضربات القلب حتى بعد تناول كوب واحد فقط من القهوة. لذلك يمكن لكل شخص تحديد كمية الكافيين التي يمكنه تناولها تجريبيا، من دون أن ينسى توصيات منظمة الصحة العالمية.
وتقول: "يفضل الكثيرون شرب القهوة على معدة فارغة، ولكن هذا المشروب لا يمكن أن يحل محل وجبة إفطار كاملة. وإذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي، فإن تناول القهوة في الصباح على معدة فارغة يمكن أن يزيد من الأعراض المزعجة- حرقة المعدة، والارتجاع، وآلام البطن. لذلك لتجنب الانزعاج، من الأفضل شرب القهوة بعد تناول الطعام".
وتشير الطبيبة، إلى أن شرب القهوة مع الحليب أو كريمة قليلة الدسم، أفضل للمعدة. ولكن يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الحليب والكريمة مصدر للكولسترول. لذلك يجب إضافة كمية قليلة منها إلى القهوة. أما القهوة مع السكر والحلويات فمن الأفضل تجنبها لأنها تؤثر سلبا على الرشاقة وصحة الأسنان.
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