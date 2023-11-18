السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بأدلة علمية.. قهوة الصباح عنصر غذائي خارق يعزز صحتك

شرب القهوة وانقاص الوزن
شرب القهوة وانقاص الوزن
دبي- يعتبر مشروب القهوة مصدراً مهماً للكافيين، وهو منبه يبعث اليقظة والطاقة؛ كما أنه يعزز الإدراك. تشير نتائج دراسات علمية متعددة أن هناك آثارا صحية طويلة المدى لشرب القهوة بما يرقى إلى تصنيفها كعنصر غذائي خارق.اضافة اعلان
بحسب ما نشره موقع "Psychology Today"، توضح أحدث الأدبيات العلمية أن تناول القهوة يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان وأمراض القلب والسكري ومرض باركنسون، على سبيل المثال لا الحصر من العديد من الفوائد.
فوائد مبهرة
تلخص مقالة مراجعة علمية، نشرتها دورية "Trends in Cardiovascular Medicine"، الأدلة التي تُظهر أن تناول كوبين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا يؤدي إلى تأثيرات مفيدة على متلازمة التمثيل الغذائي، مما يساعد على تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، والوزن الزائد حول الخصر. وبالتالي، فإن تناول كوبين من القهوة على الأقل يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية وعدم انتظام ضربات القلب وفشل القلب والسكتة الدماغية، مما يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنه يقلل من حساسية الجسم للأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.
آلية الوقاية من الخرف
وتُظهر مجموعة منفصلة من الأدلة العلمية أن تناول القهوة قد تساعد في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية، بما يشمل مرض باركيسون والزهايمر. ويحاول حاليا باحثون، في مركز برونفنبرينر للأبحاث الانتقالية بجامعة كورنيل، تحديد الآليات التي تقلل من الإصابة بمرض باركنسون بين شاربي القهوة. توصلت إحدى الدراسات إلى أن المشاركين الذين يشربون فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بترسب الأميلويد الدماغي، وهي لوحة تتشكل في الدماغ كجزء من تطور الخرف ومرض الزهايمر.
تعزيز الإنزيمات المهمة
ويعتقد الباحثون أن مركبات الفلافونويد الموجودة في القهوة، وهي مجموعة من المواد الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضراوات والحبوب واللحاء والجذور والسيقان والزهور، تقلل الالتهابات والطفرات الخلوية وتعدل وظائف الإنزيمات المهمة.
آثار جانبية سلبية
في حين أن الفوائد الإيجابية واضحة، تُظهر البيانات أن هناك عيوبا لشرب القهوة بالنسبة للبعض، حيث يمكن أن يؤدي الكافيين إلى العصبية والقلق والأرق. تسبب القهوة ارتفاعاً في ضغط الدم؛ إذ ربما يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى التخفيف من استهلاك القهوة. بالنسبة للنساء الحوامل، يمر الكافيين عبر المشيمة إلى الجنين ويمكن أن يزيد من خطر فقدان الحمل وانخفاض الوزن عند الولادة؛ يوصي الأطباء النساء الحوامل بعدم تناول أكثر من كوب أو كوبين من القهوة يوميًا.-(العربية نت)
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