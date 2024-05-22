 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

40 عملا فنيا طلابيا تزهو في فعالية "اليرموك تنتخب"

جانب من الانشطة الطلابية في جامعة اليرموك-(من المصدر)
جانب من الانشطة الطلابية في جامعة اليرموك-(من المصدر)
إربد - مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، النشاط الفني الطلابي الذي نظمتها كلية الفنون الجميلة بعنوان "اليرموك تنتخب"، في سياق استعداداتها الجامعة لانتخابات اتحاد الطلبة المقررة الثلاثاء المقبل، في مبنى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.اضافة اعلان
وأشار ربابعة في حديثه للطلبة إلى أن الجامعة سخرت كل إمكانياتها في سبيل إنجاح العملية الانتخابية، وتوفير مختلف الإجراءات لضمان سير العملية الديمقراطية بالطريقة المثلى، من أجل بناء الشخصية الطلابية المتكاملة الواعية لقضايا أمتها، وتعزيز الانتماء للوطن والجامعة والأمة وتمثيل الجسم الطلابي بما يحقق تطلعاته ويخدم الجامعة ومسيرتها.
وأشاد بالجهود المبذولة في إنجاح هذا النشاط، من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة، والأعمال الفنية المعروضة وإبداعات طلبة الكلية التي تعد نموذجاً يحتذى به.
من جهته أكد عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور علي الربيعات، أن هذه الفعالية الفنية جاءت في إطار حرص الكلية على تحقيق الرؤية العامة للجامعة التي تسعى إلى إنجاح انتخابات اتحاد الطلبة لهذا العام، وتشجيع الطلبة للمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، بروح تنافسية شريفة، وإخراجها بصورة تليق بجامعة اليرموك.
وأشار مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة الدكتور محمد سالم بني احمد، على دور الفن في نشر الوعي في الكثير من القضايا الاجتماعية والسياسية والإنسانية، مبينا أن إقامة هذه الفعالية الفنية يأتي تفعيلاً لدور الفن ورسالته السامية في نشر الوعي بين الطلبة وتعزيز روح الانتماء والحس الوطني من خلال الفن.
واشتمل النشاط على مجموعة من الفعاليات الفنية الطلابية، كمعرض لـ البوسترات الفنية، ضم أكثر من 40 عملا فنيا نفذها طلبة قسم الفنون التشكيلية، وفيلم قصير عن الانتخابات قدمه طلبة قسم الدراما، إضافة إلى عرض مسرحي، يهدف إلى تشجيع الطلبة على الانتخابات واختيار المرشح الذي يخدم مصلحة الطلبة والجامعة، فيما قدم طلبة قسم الموسيقى وصلات موسيقية خلال النشاط.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الطريق نحو الاستقلالية.. كيف نتخذ قراراتنا بثقة بعيدا عن تدخل الآخرين؟

الطريق نحو الاستقلالية.. كيف نتخذ قراراتنا بثقة بعيدا عن تدخل الآخرين؟

منذ8 ساعة
د. خالد الحروب والزميلة د. نادية سعد الدين خلال الحوارية-(من المصدر)

حوارية في "شومان" ترصد مآلات المثقف العربي

21 أيار 2024
جانب من الأنشطة التدريبية التي تقوم بها نوزت النجداوي-(من المصدر)

النجداوي تستثمر مهاراتها بالرسم والتطريز لدعم سيدات وتمكينهن في "البلقاء"

21 أيار 2024
وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في سوق تحفيز-(من المصدر)

"سوق تحفيز": مساحة دائمة تشجع السيدات على الريادة والتمكين

21 أيار 2024
تعبيرية

كيف توجه الهرمونات شهية الفرد في تناوله للطعام؟

21 أيار 2024
Untitled-1

العلماء يطورون طريقة للتعرف السريع على السكتة الدماغية

21 أيار 2024
افكار و مواقف

تنظيم الإجازة بدون راتب.. فوائد جمة

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

بوليفارد العبدلي من التعثر إلى النجاح

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الاستقلال".. إيمان بالدولة

سميح المعايطة |اليوم

عن الجامعات وانتخابات المجالس فيها

مالك العثامنة |اليوم

مشاهدات من وسط البلد وغيرها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات | منذ8 ساعة
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات |20 أيار 2024
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

يعشقون الأرض أكثر

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض

هوس التصوير 20 أيار 2024

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy
 